Peinlich: Caitlyn Jenner verwechselt ihre Töchter

Wie peinlich ist das denn bitte! Eigentlich wollte Caitlyn Jenner (69) ihrer jüngsten Tochter Kylie zum 22. Geburtstag gratulieren, postete aber ein gemeinsames Bild mit Kendall (24).

Gestern, am 10. August, feierte Kylie Jenner mit einem rauschenden Fest auf eine Luxus-Yacht vor der italienischen Amalfi-Küste ihren 22. Geburtstag. Nicht mit an Bord war Papa Caitlyn. Diese schickte ihre Geburtstagsgrüße via Instagram. Zu einem süßen Kindheitsfoto schrieb sie: „Das Leben war damals so einfach, aber heute ist das Leben gut. Alles Gute zum Geburtstag mein kleines Baby.“

Blöd nur, dass dem sechsfachen Vater ein sehr peinlicher Fehler unterlief: Jeder Kardsahian-Fan sieht sofort, dass das kleine Mädchen auf dem Foto nicht Kylie, sondern Kendall ist!

Die Ex-Sportlerin bemerkte ihren Fehler nach wenigen Stunden, löschte den Post und schrieb einen Neuen mit Bildern, auf den Kylie auch tatsächlich zu sehen ist. Aber wir wissen es alle: Das Internet vergisst nicht.

Quelle: instagram.com



Make-up zum Geburtstag

Kylie sollte diese kleinen Verwechslungen nicht zu sehr die Laune verdunkelt haben, denn die wichtigste Person in ihrem Leben sang ihr zum Geburtstag ein zuckersüßes, kleines Ständchen: Ihre Tochter Stormi.

Auf Instagram teilte die junge Milliardärin, die alle die Einnahmen aus ihrer gestern erschienen Money-Kollektion als Geburtstagsgeschenk spenden will, ein süßes Video von sich und ihrer Kleinen, in dem die beiden zusammen „Happy Birthday“ trällern.

Natürlich kann die 1,5-Jährige die Wörter noch nicht richtig sagen, was die Sache aber nur noch süßer macht!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kylie ? (@kyliejenner) am Aug 10, 2019 um 2:09 PDT