Stars Penelope Cruz: Ihre Kinder sollen selbst entscheiden

Penelope Cruz - at Venice Film Festival - 2021 - PHOTOSHOT BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.01.2024, 17:13 Uhr

Die 49-jährige Schauspielerin überlässt es ihren Kindern, ob sie berühmt werden wollen.

Die 49-jährige Schauspielerin zieht mit ihrem Ehemann Javier Bardem die zehnjährige Luna und den zwölfjährigen Leo groß. Welchen Karriereweg ihr Nachwuchs später einmal einschlagen wird, will Penelope nicht beeinflussen. Das verriet die Oscarpreisträgerin jetzt in einem neuen Interview mit dem Magazin ‚Elle‘. „Sie sollen entscheiden, ob sie einen Job machen wollen, bei dem sie in der Öffentlichkeit stehen, oder nicht. Sie können darüber sprechen, wenn sie soweit sind“, erklärte die zweifache Mutter über die Zukunft ihrer Kinder.

Derzeit haben Luna und Leo noch keine Social-Media-Profile und laut ihrer Mutter dürfen die beiden Hollywood-Kids noch nicht einmal ein eigenes Smartphone besitzen. Über ihre Abneigung Handys gegenüber gab Penelope im Gespräch mit den Reportern preis: „Es ist so einfach manipuliert zu werden, insbesondere wenn du ein Gehirn hast, das sich noch entwickelt. Wer bezahlt am Ende den Preis? Nicht wir, nicht unsere Generation, die vielleicht im Alter von 25 gelernt hat, wie ein BlackBerry funktioniert. Es ist ein grausames Experiment an Kindern, an Teenagern.“