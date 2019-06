Penn Badgley aus „Gossip Girl“ hält Berühmtsein für „schrecklich“

Sonntag, 9. Juni 2019 20:35 Uhr

Penn Badgley findet, dass berühmt zu sein „verdammt schrecklich“ ist. Der 32-jährige Schauspieler wurde als Dan Humphrey in der CW-Serie ‚Gossip Girl‘ berühmt, ist aber offenbar kein Fan des Ruhmes an sich.

Das englische Wort „fame“ bezeichnete er in einem Gespräch mit Hollywood-Kollegin Gina Rodriguez im Rahmen der ‚Actors on Actors‘-Reihe des Magazins ‚Variety‘ nun als Abkürzung für „f***ing awful man, extremely“ (Deutsch: „Verdammt schrecklicher Mann, extrem“) und sagte: „Es ist langweilig für mich. [Es steht für] ‚verdammt schrecklicher Mann, extrem!‘ Man tanzt auf der Rasierklinge. Wenn man fällt, tut man das sehr öffentlich. Wenn man sich trennt, wird es öffentlich.“

Badgley ist seit Februar 2017 mit Sängerin Domino Kirke verheiratet, machte allerdings zuvor hochgradig öffentliche Trennungen von Blake Lively 2010 und Zoe Kravitz 2013 durch. Lively ist heute mit Ryan Reynolds verheiratet, Kravitz datet Karl Glusman. Der ‚You‘-Star hat bereits in der Vergangenheit seine Abneigung für das Berühmtsein zum Ausdruck gebracht und behauptete einst, von seinen Fans „belästigt“ worden zu sein.

Als Schauspieler zum Objekt der Begierde

Im September 2018 sagte er ‚The Daily Beast‘: „Ich denke, als Schauspieler wird man zum Objekt der Begierde, was etwas ist, das Frauen mehr oder weniger schon länger weltweit gewöhnt sind. Ich meine, ich möchte nicht sensationsgierig rüberkommen, aber ich wurde regelrecht belästigt – im wörtlichen Sinne – von vielen Menschen in dem Moment. Weil es das ist, was sie tun.“ Später rückte der Frauenschwarm seine Aussage dann ins rechte Licht und erklärte, er wolle kein „persönliches Trauma offenbaren“, sondern nur versuchen, zu erklären, inwieweit seine Grenzen „verletzt“ wurden. „Abhängig von so vielen Faktoren, kann sich das von wissentlichem Missbrauch bis zu etwas sehr unbewusstem erstrecken – und dies ist die Aussage, die ich machen wollte, vorsichtig, im Kontext einer Unterhaltung über Fanatismus und kulturelle Normen, die manipulatives oder missbräuchliches Verhalten unterstützen“, so Badgley.