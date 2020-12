Per Gessle trauert um Roxette-Drummer Pelle Alsing

21.12.2020 09:43 Uhr

Wieder Trauer bei der schwedischen Band Roxette: Per Gessle hat die Fans auf Twitter darüber informiert, dass Drummer Pelle Alsing gestorben ist.

Pelle Alsing, der Schlagzeuger von Roxette, ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Die Todesurdache ist nicht bekannt. Auf dem Twitter-Account der schwedischen Band von Per Gessle (61) heißt es: „Mit großer Trauer muss ich euch darüber informieren, dass unser geliebter Pelle Alsing verstorben ist. P war nicht nur ein großartiger und erfinderischer Schlagzeuger, der uns seit Tag 1 dabei half, den Rox-Sound zu erschaffen, er war auch der beste Freund, den man sich vorstellen kann, ein freundlicher und großzügiger Mann, dessen großes Herz für jeden schlug.“

In einem weiteren Tweet schrieb Gessle: „Er war immer der Lustigste vor Ort, derjenige mit dem größten Lächeln im Gesicht, derjenige, der einen am meisten unterstützte, wenn man zweifelte.“ Per Gessle teilte auf seinem persönlichen Twitter-Account ein Bild des Drummers, auf dem er in die Kamera lächelt. Pelle Alsing wirkte an einigen Alben der schwedischen Band mit und trat ab den 1980ern live mit Roxette auf.

Vor einem Jahr, am 9. Dezember 2019, war Roxette-Star Marie Fredriksson im Alter von 61 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. Roxette ist bekannt für Hits wie „It Must Been Love“, „Joyride“, „Listen To Your Heart“ oder „The Look“. Das Pop-Duo soll etwa 80 Millionen Alben weltweit verkauft haben.

It is with sadness I inform u that our beloved Pelle Alsing has passed away. P was not only an amazing+inventive drummer helping us to create the Rox sound since Day 1, he was also the bestfriend u can imagine, a kind+generous man with the biggest heart beating for every1.

