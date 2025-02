Nachwuchs für den "Emily in Paris"-Star Per Leihmutterschaft: Lily Collins ist erstmals Mutter geworden

Lily Collins ist vor allem bekannt durch ihre Rolle in der Erfolgsserie "Emily in Paris". (dr/spot)

SpotOn News | 01.02.2025, 07:28 Uhr

Große Überraschung für die Fans von Lily Collins: Die "Emily in Paris"-Darstellerin ist ohne vorherige Ankündigung erstmals Mutter geworden. Die 35-Jährige und ihr Ehemann Charlie McDowell haben ihre Tochter via Leihmutter bekommen.

Freudige Überraschung für die Schauspielerin Lily Collins (35): Die "Emily in Paris"-Darstellerin ist zum ersten Mal Mutter geworden. Wie die 35-Jährige selbst auf Instagram mitteilte, hat eine Leihmutter ihre Tochter zur Welt gebracht. "Willkommen im Zentrum unserer Welt, Tove Jane McDowell", schrieb Collins zu einem Foto, das ihre neugeborene Tochter in einer weißen Decke zeigt, auf der der Name "Tove" in goldenen Buchstaben gestickt ist.

Die Schauspielerin dankte in ihrem Post auch der Leihmutter für deren Hilfe: "Worte werden niemals unsere unendliche Dankbarkeit für unsere unglaubliche Leihmutter und alle, die uns auf diesem Weg geholfen haben, ausdrücken können."

Prominente Großeltern

Das kleine Mädchen wurde laut Informationen des Promiportals "TMZ" Anfang der Woche in Nordkalifornien geboren. Vater ist Collins' Ehemann Charlie McDowell (41), mit dem Lily Collins seit 2021 verheiratet ist. Die beiden hatten sich 2019 am Set des Films "Gilded Rage" kennengelernt. Das Paar stammt aus prominenten Familien: Während Lily Collins die Tochter von Genesis-Frontmann Phil Collins (74) ist, sind McDowells Eltern die Golden-Globe-Gewinner Malcolm McDowell (81) und Mary Steenburgen (71). Sein Stiefvater ist Sitcom-Legende Ted Danson (77).

Wie "TMZ" weiter berichtet, wurden Mary Steenburgen und Ted Danson bereits kurz nach der Geburt bei einem Krankenhaus-Besuch gesichtet. Dem Magazin zufolge sind die frisch gebackenen Eltern "überglücklich" über die Ankunft ihres ersten Kindes.

Die Geburt kommt für viele überraschend, da das Paar die Schwangerschaft der Leihmutter geheim gehalten hatte. Noch im Oktober hatte Charlie McDowell in einem Interview mit dem Magazin "E!News" lediglich angedeutet, dass sie eine Familie gründen wollten – ohne zu erwähnen, dass bereits ein Baby unterwegs war.