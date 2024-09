Nach Brustkrebsdiagnose Per Leihmutterschaft: Olivia Munn ist zum zweiten Mal Mutter geworden

John Mulaney und Olivia Munn haben im Sommer 2024 geheiratet. (jom/spot)

SpotOn News | 23.09.2024, 09:36 Uhr

Olivia Munn und John Mulaney sind erneut Eltern geworden. Nach ihrem Kampf gegen Brustkrebs verkündete Munn die Geburt ihres zweiten Kindes per Leihmutter überglücklich bei Instagram.

Das Schauspielerpaar Olivia Munn (44) und John Mulaney (42) hat die Geburt seines zweiten Kindes verkündet. Zu gemeinsamen Bildern, die sie unter anderem mit dem Baby im Krankenhaus zeigen, schrieb Munn bei Instagram: "Méi June Mulaney kam am 14. September 2024 zur Welt, das Jahr des Drachen." Die Schauspielerin gewährte zudem nach der Geburt ihrer Tochter per Leihmutterschaft Einblicke in ihr Seelenleben.

Leihmutter ließ "Träume wahr werden"

"Ich hatte so tiefe Gefühle aufgrund der Tatsache, dass ich meine Tochter nicht bekommen konnte. Als ich unsere Leihmutter zum ersten Mal traf, sprachen wir von Mutter zu Mutter", blickte Munn zurück. "Sie zeigte mir so viel Anmut und Verständnis, dass ich wusste, dass ich einen echten Engel gefunden hatte. Worte können meine Dankbarkeit nicht ausdrücken, dass sie unser Baby neun Monate lang beschützt und unsere Träume wahr werden ließ." Sie sei so stolz auf ihre Tochter, "meinen kleinen Drachen, dass sie die Reise gemacht hat, um bei uns zu sein. Mein Herz ist explodiert." Zudem erklärte die Schauspielerin zum Namen ihres Babys: "Méi (ausgesprochen Mai) bedeutet Pflaume auf Chinesisch."

Vier Monate, nachdem Munn im März ihre "erschreckende" Krebsdiagnose enthüllt hatte, heiratete sie John Mulaney im vergangenen Juli. Der "Saturday Night Live"-Star und die "X-Men"-Schauspielerin gaben sich heimlich in einer einfachen, intimen Zeremonie im Haus eines Freundes im Bundesstaat New York das Jawort, berichtete das US-"People"-Magazin. Ihr Sohn Malcolm (2) kam bereits im November 2021 zur Welt.

Im Februar 2023 wurde bei Olivia Munn Brustkrebs diagnostiziert. Es folgten eine doppelte Mastektomie und die Rekonstruktion ihrer Brüste. Insgesamt hatte sie vier Operationen in zehn Monaten. Im April 2024 unterzog sich Munn zudem einer Hysterektomie zum Entfernen der Gebärmutter. Der "Vogue" verriet sie im Mai 2024, dass sie bereits dreimal ihre Eizellen habe einfrieren lassen – im Alter von 33, mit 39 Jahren und zuletzt kurz nach ihrer Krebsdiagnose im Alter von 42 Jahren.