Ab 15. August bei Amazon Prime „Perfekt Verpasst“ mit Engelke und Pastewka: Das verrät der Trailer

Anke Engelkes Figur Maria und Bastian Pastewkas Rolle Ralf verpassen sich immer wieder knapp. (jom/spot)

SpotOn News | 31.07.2024, 15:55 Uhr

In "Perfekt Verpasst" werden Anke Engelke und Bastian Pastewka erstmals in einer gemeinsamen fiktionalen Serie zu sehen sein. Jetzt wurde der offizielle Trailer zur Amazon-Prime-Produktion veröffentlicht.

Anke Engelke (58) und Bastian Pastewka (52) waren bereits des Öfteren gemeinsam auf dem Bildschirm zu sehen. Sei es bei ihrer Zeit bei "Die Wochenshow" oder als schrilles Duo im Amazon-Format "LOL: Last One Laughing". Bisher brachten sie damit vorwiegend als Comedy-Experten ihre Fans zum Lachen. Jetzt spielen die beiden in ihrer ersten gemeinsamen fiktionalen Serie, die ab dem 15. August bei Prime Video verfügbar sein wird. Der Streamingdienst hat nun den offiziellen Trailer zu "Perfekt Verpasst" veröffentlicht, der mehr über die Rollen der beiden verrät.

Zwei Singles in einer Kleinstadt

In der achtteiligen deutschen Prime-Original-Serie spielt Engelke Maria, die im Trailer als "ewig Single" vorgestellt wird, offenbar jedoch noch engen Kontakt zu ihrem Ex hat. Zudem hat sie Schwierigkeiten beim Schreiben ihres Buches. Ralf hingegen hat gerade seine Scheidung hinter sich und ein Kumpel rät ihm dazu, "auf die Pirsch zu gehen und jemanden kennenzulernen". Dieser erzählt ihm zudem von der Tochter seines Patienten, die "sehr nett ist, gut aussieht und einen Buchladen in der Oberstadt hat". Gemeint ist damit Maria.

"Sie passen perfekt zusammen", heißt es im Clip weiter. "Sie müssen sich nur treffen." Ob es dazu kommen wird, dass sich die beiden in der Kleinstadt Marburg doch noch über den Weg laufen? Im Trailer wird zumindest deutlich, dass Maria und Ralf beide privat mit einigen Hürden zu kämpfen haben. "Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mich selbst verloren habe, ich bin komplett auf der Stelle getreten", erklärt Ralf. Und weiter: "Das Wichtigste ist, herauszufinden, was man selbst will und was man nicht will." Auch ein Blick auf die anderen Darsteller der Serie hält der Trailer bereit, darunter Fritzi Haberlandt (49) und Edin Hasanovic (32). Anke Engelke und Bastian Pastewka sind auch als Executive Producer an der Serie beteiligt.