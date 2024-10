Bewegende Worte an Frauen Pamela Anderson: Glücklich über „Neubeginn“ ihrer Karriere Pamela Anderson feiert mit Ende 50 ihr Comeback als Schauspielerin und scheint sich in ihrem Körper wohler zu fühlen als je zuvor. Bei den „Glamour Women of the Year“-Awards richtete sie einen bewegenden Appell an andere Frauen, sich gegenseitig zu unterstützen.