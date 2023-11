Musik Perrie Edwards: Arbeit an ihrem Debüt-Soloalbum

Perrie Edwards - Attitude Awards 2022 - London - October 12th 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2023, 16:00 Uhr

Perrie Edwards sprach darüber, dass sie „aus ihrem Schneckenhaus herausgekommen“ sei und aktuell an ihrem Debüt-Soloalbum arbeitet.

Die ehemalige Little Mix-Sängerin ist damit beschäftigt gewesen, mit einer Gruppe von Hitmachern neue Songs zu schreiben, und verkündete, dass sie ihr Selbstvertrauen durch die Zusammenarbeit mit ihren Co-Songwritern aufbauen musste.

Die Künstlerin scherzte in einem Video-Update auf ihrem Account auf Instagram: „Also aktualisieren Sie das Album. Es ist fertiggestellt!!! … Nein, ich mache Witze.“ Perrie fügte hinzu: „Ich denke, dass ich im Moment in einer sehr guten Verfassung bin. Das war ein erstaunlicher Prozess, ich habe dabei so viele unglaubliche Autoren und Produzenten kennengelernt. Leute, mit denen ich schon einmal zusammengearbeitet habe, neue Leute … Das hat einfach wirklich viel Spaß gemacht, ich habe es geliebt. (Es war) ein ganz anderer Prozess, würde ich sagen, als in der Band zu sein. Ich denke, dass mich das irgendwie aus meinem Schneckenhaus geholt hat.“ Der Star fügte hinzu: „Ich musste also oft aus meinem Schneckenhaus herauskommen und ich denke, dass ich mich zu Beginn mit meinem Label zusammengesetzt habe und mir dachte: ,Ich weiß gar nicht, ob ich so viel schreiben möchte.’“