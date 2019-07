Pete Davidson: Der Ex von Ariane Grande will seine Mutter verkuppeln

Samstag, 20. Juli 2019 09:57 Uhr

Pete Davidson will seine Mutter an den Mann bringen. Der Comedian beklagt das nicht vorhandene Dating-Leben seiner Mama Amy, mit der er seit seiner Trennung von Ariana Grande letztes Jahr zusammenlebt.

Nach dem Tod seines Vaters 2001 habe sie sich mit keinem Mann mehr getroffen. „Ich versuche, sie dazu zu bringen, [jemanden zu daten]“, verrät der 25-Jährige in der Show ‚Dressing Funny‘.

Auf die Frage, wie er sich fühlen würde, wenn seine Mutter einen neuen Mann an ihrer Seite hätte, stellt Pete klar, dass es ihm „egal“ wäre. „Jemand sollte sie flachlegen. Ernst jetzt, sie war mit niemandem zusammen, seit mein Vater gestorben ist“, erklärt er sich. „Jemand muss eingreifen und mir diese Frau vom Hals schaffen!“

Er wohnt mit seiner Mutter zusammen

Letztes Jahr kaufte der Ex von Ariana Grande für umgerechnet 1,2 Millionen Euro mit seiner Mutter ein Haus in Staten Island, New York. Kein Wunder also, dass ihm die enge Wohnsituation manchmal etwas zu viel wird. „Wir haben ein Haus zusammen gekauft, aber niemand glaubt mir das. Ich lebe mit meiner Mama zusammen, also habe ich ein Kellergeschoss, das mir gehört und das ein Apartment ist. Ich wohne also unter ihr und ich lasse unten eine Galerie bauen, damit es… meins wird“, berichtet der Star.