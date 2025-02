Stars Pete Davidson will ‚Ernsthafteres‘ mit seiner Zukunft machen

Pete Davidson - shopping in Soho, Manhattan, New York City, 30 March 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.02.2025, 09:00 Uhr

Pete Davidson will in Zukunft etwas „Ernsthafteres“ machen.

Der 31-jährige Star wurde als Darsteller der Sketch-Comedy-Serie ‚Saturday Night Live‘ berühmt und spielt nun in der Krimi-Komödie ‚Riff Raff‘ mit. Dabei hatte er „viel Spaß“, etwas Härteres zu tun als Comedy, und ist scheinbar auf den Geschmack gekommen.

Er erzählte ‚E! News‘: „Ich würde gerne ernsthaftere Sachen machen. ‚Riff Raff‘ macht eine Menge Spaß. Ich genieße es wirklich. Normalerweise bin ich der Kiffer-Freund oder der Typ, der ihm hilft, das Mädchen im Film zu bekommen. Es hat mir also viel Spaß gemacht, eine Waffe in der Hand zu halten und einen ernsthaften Kerl zu spielen.“

Aber Pete – der weltweiten Ruhm erlangte, als er nach ihrer Trennung von Kanye West eine inzwischen beendete Beziehung mit Kim Kardashian einging – gab kürzlich zu, dass er das ganze Unterhaltungsgeschäft als sehr hart empfindet und er sich das nie hätte vorstellen können, als er sich darauf einließ. Er sagte gegenüber ‚PageSix‘: „Die Unschuld in meinen Augen hat mich so traurig gemacht. Das Showbiz ist so hart, und ich wusste nicht, wie hart es ist. Ich habe mir das falsche Geschäft ausgesucht, um eine psychische Erkrankung zu haben und in das Geschäft einzusteigen. Ich bin einer der unsichersten und traurigsten Menschen überhaupt, und ich habe mir das unsicherste, traurigste Geschäft ausgesucht, in das ich einsteigen konnte.“