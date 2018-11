Pete Davidsons Antwort auf den neuen Song von Ariana Grande

Dienstag, 6. November 2018 21:23 Uhr

Pete Davidson hat auf den neuen Song seiner Ex Ariana Grande reagiert – und kurz vor der Aufzeichnung noch das Script seiner Sketch-Einlagen für die Sendung „Saturday Night Live“ verändert.

Quellen des US-Portals „TMZ“ zufolge hat Davidson Grandes neuen Song „thank u, next“ kurz vor Showbeginn der Sendung „Saturday Night Live“ gehört und daraufhin hektisch einige Zeilen umgeschrieben, die die Trennung der beiden betroffen hätten. In letzter Sekunde wurden seine Modifikationen wohl von der Produktionsleitung genehmigt.

Versöhnliche Töne

Grande veröffentlichte „thank u, next“ nur eine halbe Stunde vor Beginn von „Saturday Night Live“. In dem Song schlägt sie versöhnliche Töne an und dankt Pete Davidson sowie ihren anderen Ex-Freunden für die gemeinsame Zeit. In der finalen Sendung nannte Davidson Grande eine „wundervolle, starke Person“ und wünschte ihr nur das Beste. Zugleich erklärte er, dass ihre Beziehung niemanden sonst etwas anginge.

Was wohl vorher in dem Script gestanden hatte? Auf den letzten Angriff Davidsons hatte Grande via Twitter scharf reagiert und geschrieben: „Für jemanden, dem Relevanz so egal ist, klammerst du dich ganz schön daran, hm?“ (CI)