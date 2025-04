Stars Peter Andre nach Morddrohungen von 26 Polizisten geschützt

Bang Showbiz | 07.04.2025, 14:00 Uhr

Peter Andre wurde von 26 Polizisten geschützt, nachdem er mit Morddrohungen bombardiert worden war.

Der 52-jährige Popstar hat enthüllt, dass er in den frühen 1990er-Jahren während seiner musikalischen Blütezeit eine schreckliche Erfahrung gemacht hat. Er wurde von jemandem bedroht, von dem er behauptet, dass er ihn „seit langer Zeit“ verfolgt hat. Das führte zu einer massiven Reaktion der Polizei in Australien, die in großer Zahl kam, um ihn zu schützen, während er mit dem Sänger und Rapper Bobby Brown in seiner Heimat Australien auf Tour war.

In seiner Kolumne für das ‚OK! Magazin‘ erklärte Peter jetzt: „Es ist seltsam. Ich glaube, manche Leute lesen diese schrecklichen Promi-Stalking-Geschichten und glauben irgendwie nicht, dass sie echt sind. Sie sind sehr real. Das passiert vielen Menschen in der Öffentlichkeit.“ Er fuhr fort, seine eigenen Erfahrungen zu teilen und erklärte: „Nun, Sie glauben mir vielleicht nicht, aber es ist mir passiert. 1992 oder 93 tourte ich mit Bobby Brown in Australien. Bei einem der Konzerte in Sydney waren 26 Polizisten am Veranstaltungsort, die an diesem Abend anwesend waren, weil eine Reihe von Morddrohungen gegen mich von jemandem ausgesprochen worden waren, der mich schon lange verfolgt hatte.“ Peter gab keine weiteren Details über den Fall preis, deutete aber an, dass er irgendwann mehr über die beängstigende Erfahrung teilen wird. Er fügte hinzu: „Eines Tages werde ich die ganze Geschichte erzählen.“

Peter hatte zuvor behauptet, dass Fälle von Promi-Stalkern durch soziale Medien verschlimmert werden, weil sie es einfacher machen, berühmte Personen aufzuspüren. In einer früheren Kolumne für die Publikation erklärte er: „Es ist wirklich interessant, weil Stalking schon seit Jahren stattfindet. Ich erinnere mich an den Film ‚The Bodyguard‘ von 1992, in dem es um das Stalking von Prominenten ging. Soziale Medien helfen nicht, da sie es einfacher machen, jemanden ausfindig zu machen.“ Peter betonte weiter, dass er hoffe, dass eine Lösung gefunden wird, um die Stars in Zukunft in Sicherheit zu halten. Er schloss mit den Worten: „Das geht schon lange so und ich hoffe, dass wir einen Weg finden, diese Art von Dingen zu beseitigen.“