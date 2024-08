Terminator: Dark Fate, Tatort, … TV-Tipps am Sonntag In „Terminator: Dark Fate“ (ProSieben) bekämpfen drei Frauen eine Killermaschine aus der Zukunft. „Tatort“-Kommissar Borowski (Das Erste) wühlt im Kieler Drogensumpf und in „Tödliches Comeback“ (ONE) gerät ein Polizist immer wieder an seinen kriminellen Vater.