Beauty & Fashion Paris Hilton: Sie ist das neue Gesicht von Agent Provocateur Paris Hilton ist zum neuen Gesicht des 30. Jubiläums von Agent Provocateur ernannt worden. Die 43-jährige Prominente und DJane ist das Gesicht der neuen Kampagne für die Dessous-Marke und beschrieb die Partnerschaft mit dem Label als „Hommage an ikonische Weiblichkeit“. Hilton verriet in einem Gespräch gegenüber ‚WWD‘: „Es ist die ultimative Hommage an ikonische Weiblichkeit. […]