"Es war eine schöne Trennung" Peter Maffay: Überraschendes Liebes-Aus bei seinem Sohn

Peter Maffay mit seinem zweiten von drei Kindern: Sohn Yaris. (rho/spot)

SpotOn News | 12.02.2025, 21:12 Uhr

"Wir sind im Guten auseinandergegangen", versichert Yaris Makkay, Sohn von Peter Maffay, als er vom Ende seiner Beziehung berichtet. Seine Pläne für die Zukunft dürften Papa stolz machen.

Nach fast zwei Jahren ist er wieder solo unterwegs: Yaris Makkay (21), der Sohn von Peter Maffay (75), und seine Freundin Tamara haben sich getrennt. Über die Gründe schweigt das Ex-Paar bislang.

Seit Juli 2023 waren der Musiker und die Münchnerin ein Paar. Im Herbst hatte sie ihn noch auf seiner ersten eigenen Tour begleitet und beim Merchandise-Verkauf geholfen. Nun das überraschende Beziehungsende: "Es stimmt. Wir sind nicht mehr zusammen", bestätigte er in der "Bild"-Zeitung. "Aber wir sind im Guten auseinandergegangen. Wir haben weiterhin Kontakt und reden. Auch wenn es doof klingen mag: Es war eine schöne Trennung ohne böse Gefühle oder gegenseitige Vorwürfe." Um die gemeinsame Katze wollen sich beide weiterhin kümmern.

Von aufkommender Einsamkeit lenkt sich Makkay mit Beschäftigung ab, arbeitet im Büro seines Vaters im oberbayerischen Tutzing und soll an neuen eigenen Songs werkeln: "Ich werde meinen Weg weitergehen", versichert der 21-Jährige. In diesem Jahr soll sein erstes Album erscheinen. "Ich weiß, dass ich ganz am Anfang stehe. Aber ich bin bereit für die große Reise."

Sein Sohn geht auf Tour, Maffay bleibt zu Hause

Während sein Spross seine ersten Konzerte spielt, hat sich Peter Maffay vom fordernden Tourleben verabschiedet. Er wolle sich mehr seiner Familie widmen. Im November 2018 kam sein erstes gemeinsames Kind mit Ehefrau Hendrikje (38) zur Welt. Das kleine Mädchen hält den Alt-Rocker auf Trab.

"Manchmal gegen den eigenen Willen, aber das ist richtig gut", schwärmte Maffay in einem "Bild"-Interview. "Es ist eine Energie, die mir zufließt, die ich versuche einzubringen in mein künftiges Leben. Ich möchte den Abiturball meiner Tochter unbedingt noch erleben!" Dafür ändere er seinen Lebensstil. Denn es sei eine Illusion, anzunehmen, dass die geistige und körperliche Dynamik unbegrenzt bestehen bleibe. Aber: "Man kann einen Fuß in die Tür stellen, indem man einen Lebenswandel führt, der diesen Prozess verlangsamt. Das versuche ich."

Außerdem arbeitet Maffay an der Umsetzung der von ihm und seiner Ehefrau produzierten "Anouk"-Kinderbuchreihe als Musical. Bereits im Herbst 2024 soll das Musical laut MDR-Bericht seine Premiere feiern.