18.11.2020 00:49 Uhr

Peter Plate (Rosenstolz) meldet sich mit Faso zurück

Peter Plate war jahrzehntelang Mastermind des Popduos Rosenstolz. Darüber hinaus produzierte er mit Ulf Leo Sommer für viele andere Künstler, Theaterstücke und Filme. Nun gibt es Neues.

Plates letzter großer Hit ist noch gar nicht so lange her: 2018 schrieb er zusammen mit Sarah Connor „Vincent“ aus dem 2019 erschienen Album „Herz Kraft Werke“. Nun tat er sich mit Popmusiker und Songwriter Faso (32, bürgerlich Filippo Grasso) zusammen.

2020 – ein Jahr, das wir so nie für möglich gehalten hätten. Ein Jahr, in dem wir nicht wissen, ob morgen schon wieder alles anders kommt.

Inmitten dieser Zeiten, haben sich Peter Plate und Faso dazu entschieden, ihren ersten gemeinsamen Song rauszubringen. Getrieben von dem Wunsch, einen Song zu produzieren, der zeigt, dass wir mit unseren Sorgen, mit unserer zeitweiligen Einsamkeit nicht alleine sind, der aber gleichzeitig jeden ermutigt, weiter zu machen, ist „Wo solln wir hingehen“ entstanden.

Plate holt die Achtziger zurück

Im retroesken, typischen 80er-Jahre-Sound singt Faso über die teilweise gespenstische Stille auf den Straßen, die Sehnsucht nach Begegnungen und Ausgelassenheit. Melancholisch, aber nach vorne blickend, mit ausgestreckter Hand und der Überzeugung, dass wir zusammen am besten durch diese schweren Zeiten kommen.

„Wo solln wir hingehen“ ist eine Momentaufnahme. „Der Song ist die Panik, die sich im Kopf und im Körper breit macht, die Angst vor der Zukunft, die Sehnsucht nach Liebe, aber auch die Lust weiter zu machen und sich im ‚Regen‘ entgegen zu kommen”, heißt es in einer Mittelung. Peter Plate: „Ein melancholischer Popsong mit Eightees-Vibe, zu dem alle zusammen, alleine durchs Wohnzimmer tanzen und mal ein bisschen loslassen können.“

Tanzbar und aufmunternd

Dass Plate und Faso ein gutes Team sind, haben sie schon mehrfach bewiesen. Im Sommer hat die Popikone und Labelchef von Milch Musik mit seinen beiden Künstlern Faso und Marcella Rockefeller die erfolgreiche Partyhymne „Heller (High Heels)“ rausgebracht, die auf PR-Tour durch zahlreiche Fernsehformate wie den „ZDF Fernsehgarten“ ging und sogar in einem Feature mit Schlagerstar Ross Antony gipfelte.

Auch hier galt: Mit guter Laune und Positivität kommt man am besten durch jede Krise. Das ist auch in „Wo solln wir hingehen“ zu spüren. Etwas dezenter, etwas nachdenklicher, aber am Ende genauso tanzbar und aufmunternd.

Das Video zu „Wo solln wir hingehn“ erscheint am 09. Dezember 20, die Single bereits am 20. November 2020.

Übrigens: Plate arbeitet zusammen mit seinem Geschäftspartner Ulf Leo Sommer und Drehbuchautorin Annette Hess an einer Musicalumsetzung der ZDF-Serie „Ku’damm 56„.