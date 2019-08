PewDiePie schreibt YouTube-Geschichte

Felix Kjellberg (29) aka PewDiePie hat jetzt 100 Millionen Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal und damit ist er die erste Person, die dieses Ziel jemals erreicht hat.

Der erste Kanal mit so vielen Abonnenten ist er damit aber nicht. Als erster Kanal erreichte diese goldene Marke eine Firma des indischen Plattenlabels „T-Series”. PewDiePie verfolgte dieses Ziel schon seit längerem, jedoch ließ er es in den letzten Monaten aufgrund seiner Hochzeit mit YouTube-Freundin Marzia Bisognin (26) am 19. August 2019 etwas ruhiger angehen. Doch von Oktober 2018 bis April 2019 tat er so ziemlich alles, um mehr Follower zu bekommen.

„War vs. T-Series”

Unter anderem startete der Schwede mit der Kampagne namens „Subscribe to PewDiePie”, einen öffentlichen Kleinkrieg gegen „T-Series” in der es darum ging, noch vor dem Unternehmen die 100 Mio. Abonnenten-Marke zu knacken. Quasi ‘echte’ gegen das ‘unechte’ YouTube. Die Musikfirma wurde 1983 gegründet und soll zu der Zeit vor allem durch Piraterie von Bollywood-Musik Geld gescheffelt haben.

PewDiePie hingegen ist so ein „echter“ YouTuber, der seit 2010 mit diesem Kanal im Bereich ‘Gaming’ Videos produziert und sozusagen vom ursprünglichen Konsumenten zum Produzenten wurde. Im April 2019 musste er jedoch die harte Niederlage einstecken, dass der Kanal von „T-Series” das Ziel vor ihm erreichte, somit ist der Kanal der erste, der die magische Grenze der 100 Mio. Abonnenten überschritt.

In die Geschichte eingegangen

Laut dem Analyse-Portal „Social Blade” soll der in Göteborg geborenen Webvideo-Produzent die Marke am 24. August 2019 geknackt haben und geht nun als erste Person mit so vielen Followern in die YouTube-Geschichte ein. Übrigens: Internet-Informationen zufolge soll der YouTuber über ein Vermögen von rund 26 Millionen Euro verfügen. Mit seinen Videos soll er im Jahr außerdem etwa 13 Millionen Euro verdienen.