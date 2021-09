Phil Collins bestreitet die letzten Genesis-Konzerte im Sitzen

Phil Collins in Birmingham auf der Bühne. (mia/spot)

21.09.2021 13:37 Uhr

Wegen seiner gesundheitlichen Probleme kann Phil Collins nicht mehr Schlagzeug spielen - aber vom Singen lässt er sich nicht abhalten. Die letzten Konzerte von Genesis bestreitet der Musiker sitzend.

Genesis haben ihre „The Last Domino?“-Tour am Montagabend in Birmingham begonnen. Aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme musste Kultmusiker Phil Collins (70) während der Konzerte sitzen. Aber er war nicht der einzige: Auch Gitarrist und Bassist Mike Rutherford (70) bestritt das Konzert teilweise im Sitzen.

Er sang: „I Can’t Dance“

Der angeschlagene Musiker Collins sang Genesis-Hits wie „Mama“, „Turn It On Again“ oder auch selbstironisch „I Can’t Dance“ mit seiner unvergleichlichen Stimme. Dabei zeigt er Ausdauer: drei Stunden dauern die Konzerte der aktuellen Tour.

Bereits seit 2002 soll der Genesis-Sänger auf dem linken Ohr fast taub sein. Infolge einer Halswirbeloperation im Jahr 2009 hat er zudem Taubheitserscheinungen in den Händen. Auf eine weitere Rücken-OP 2015 folgten Taubheitserscheinungen in Collins‘ linkem Fuß, weshalb er mit einem Gehstock läuft.

Sohn Nic übernimmt das Schlagzeug

Seinen Job als Schlagzeuger kann Collins trotz Kampfeswillen nicht mehr nachkommen. In einem Interview mit der BBC erzählte er vor Kurzem, dass es frustrierend sei: „Ich kann kaum einen Drumstick in der Hand halten, also gibt es physische Dinge, die mir da im Weg stehen“, so Collins. Die tauben Hände sind Folgen zweier Operationen, von denen er sich nie ganz erholen konnte.

Dafür hat sein 20-jähriger Sohn Nic das Schlagzeug für die aktuelle Tour übernommen. Es war die erste Show der Kultband seit 13 Jahren und das erste Konzert ihrer Abschiedstournee. Das deutete Collins zuletzt n einem Interview mit dem Musikmagazin „Mojo“ an: „Die England- und Amerika-Tour werden genug für mich sein“, sagte er. Die Tournee umfasst 37 Gigs.