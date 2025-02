Macht er nie wieder Musik? Phil Collins: „Ich bin sehr krank geworden“

Phil Collins bei einem seiner Konzerte am Schlagzeug. (hub/spot)

SpotOn News | 22.02.2025, 12:06 Uhr

Genesis-Frontmann Phil Collins hat in einem Interview über seinen schlechten Gesundheitszustand gesprochen. Er fühlt sich nicht mehr in der Lage, neue Musik zu machen.

Besorgniserregendes Gesundheitsupdate von Phil Collins (74): Der Genesis-Frontmann hat in einem Interview mit dem Magazin "Mojo" über seinen aktuellen Zustand gesprochen. "Ich bin sehr krank geworden", erklärt der 74-Jährige darin. Dies sei auch der Grund, warum er keine neue Musik mehr mache.

"Ich denke zwar immer wieder darüber nach, ins Studio zu gehen und zu schauen, was passiert", so Collins in dem Gespräch. "Aber ich bin nicht mehr hungrig danach." Er fügte hinzu: "Die Sache ist, dass ich krank war. Ich meine sehr krank."

"Es ist ein Schock"

Auch in der kürzlich erschienenen Dokumentation "Phil Collins: Drummer First" sprach der Musiker über seinen Gesundheitszustand. Der "In the Air Tonight"-Interpret erklärte in der Doku, die auf Youtube zu sehen ist, dass er weiterhin verarbeiten müsse, dass er nicht mehr Schlagzeug spielen könne: Das sei immer noch nicht ganz zu ihm durchgedrungen, sagte Collins in einem Gespräch, das US-Medienberichten zufolge bereits im Oktober 2022 aufgenommen wurde.

"Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, Schlagzeug zu spielen. Plötzlich nicht mehr in der Lage dazu zu sein, ist ein Schock", so Phil Collins. Der Musiker begann mit dem Instrument, als er fünf Jahre alt war. Im März 2022 musste er es aufgeben.

Neben mehreren gesundheitlichen Problemen, mit denen er in den letzten Jahren konfrontiert war, wurde bei dem Genesis-Mitglied auch eine Fußerkrankung diagnostiziert. Diese führte dazu, dass er in einem seiner Füße kein Gefühl mehr hat. Auch eine Operation am Rücken musste er durchstehen.

"Dann mache ich lieber gar nichts mehr"

Phil Collins erklärte in dem Film, dass im Laufe der Jahre "das Schlagzeugspielen einen hohen Tribut" gefordert habe, was seine Hände und Beine betreffe. Er fügte hinzu: "Wenn ich das, was ich getan habe, nicht mehr so gut machen kann, wie ich es getan habe, entspanne ich mich lieber und mache gar nichts mehr."

Zudem sagt der Musikstar in der Doku, wenn er eines Tages aufwache und die Schlagzeugstöcke halten könne, "dann werde ich es versuchen". Aber er habe das Gefühl, "dass ich meine Flugmeilen aufgebraucht habe".

Collins' Sohn Nic (23), der in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist und Schlagzeug spielt, spricht in dem Dokumentarfilm ebenfalls über die Gesundheit seines Vaters. "Musiker, Leute in Bands im Allgemeinen, hatten diesen Gedanken, dass sie unbesiegbar sind", so der 23-Jährige. "Ich glaube, das ist es, was meinen Vater betrifft, dieses Gefühl, dass man als Schlagzeuger unbesiegbar ist, dass man tut, was man tut. Aber man weiß nicht, dass es auf lange Sicht seinen Tribut fordert."