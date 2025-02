Stars Philip Seymour Hoffman bestellte kurz vor seinem Tod halbe Biere

Philip Seymour Hoffman - 69th Venice International Film Festival Award Ceremonyl - 8.9.12 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.02.2025, 14:00 Uhr

Der verstorbene Schauspieler versuchte verzweifelt seine Suchtprobleme zu bekämpfen.

Philip Seymour Hoffman versuchte kurz vor seinem Tod verzweifelt seine Suchtprobleme in den Griff zu kriegen.

Der Schauspieler wurde am 2. Februar 2014 leblos in seinem New Yorker Apartment aufgefunden. Zuvor hatte sich Hoffman eine tödliche Dosis Heroin verabreicht. Am Jahrestag seines Todes meldeten sich jetzt Freunde des verstorbenen Stars mit Zitaten zu Wort. Dabei kam auch heraus, dass der ‚Capote‘-Darsteller zuletzt nur noch halbe Biere bestellte, in dem verzweifelten Versuch, seine Abhängigkeit zu bekämpfen. In einem neuen Artikel im ‚PEOPLE‘-Magazin verriet ein Freund aus der Nachbarschaft des Schauspielers über Hoffmans letzte Wochen: „Ich erinnere mich, dass er gerade aus dem Entzug kam und ‚die Hälfte eines Bieres‘ bestellte. Der Barmann sagte: ‚Phil, ein Bier kostet drei Dollar. Kannst du dir kein ganzes leisten?‘ Dann wurde uns klar, dass er versuchte nicht zu trinken, indem er nur ein Halbes bestellte.“

Bevor er seiner Krankheit letztendlich erlag, hatte der oscarprämierte Filmdarsteller jahrelang mit seinen Süchten zu kämpfen. Obwohl er händeringend versuchte die Kontrolle über sein Leben zurückzugewinnen, siegten letztendlich die Drogen und ließen Hoffmans Familie, Freunde und die internationale Filmbranche am Boden zerstört zurück. Für viele Freunde des Stars kam sein Tod jedoch nicht überraschend. „Er konnte den Dämon einfach nicht bekämpfen“, resümiert Hoffmans Bekannter im ‚PEOPLE‘-Interview traurig.