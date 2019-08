Philipp Plein baut sich seine Traumvilla

Philipp Plein (41) erfüllt sich einen langersehnten Wunsch: eine Megavilla in den Hügeln von Bel Air. Auf Instagram zeigte er nun erste Bilder des Grundstücks und dieses ist wirklich gigantisch groß!

Bei dem deutschen Designer Phillip Plein gibt es nur ein Motto: Mehr, mehr, mehr. Mit dieser einfachen Philosophie hat es der gebürtige Münchner weit gebracht. Er hat Millionen auf dem Konto, lebt im Luxus und mausert sich vom viel belächeltem „enfant terrible“ der Modeindustrie zu einem wahren Player im Business. Musikstars wie Ciara (33) und Nicki Minaj (36) entscheiden sich für seine freizügigen Kleider für Auftritte auf dem Roten Teppich.

25 Jahre alter Traum

Als Geschenk an sich selbst, erfüllt sich Plein nun selbst einen Wunsch. Auf Instagram schreibt er, dass dieser Traum schon seit zwei Jahrzehnten in ihm schlummert. „Es war mein Traum seit meinem ersten Besuch in Los Angeles – ein eigenes Zuhause an solch einem wunderschönen Ort. Fast 25 Jahre später wird dieser Traum endlich war.“

Über seinen Account teilte der Modemacher schon erste Bilder seiner neuen Residenz. Das Grundstück hat eine Fläche von 14 500 Quadratmetern und liegt mitten im edlen Stadtteil Bel Air. Dank der hohen Lage kann man bis hin nach Santa Barbara und zum Meer blicken.

Auf dem Gelände errichtet sich Plein nichts anderes als einen kleinen Palast mit 3700 Quadratmetern Wohnfläche. Ganz im Gegensatz zu den meisten Villen in der Gegend, die auf große Fensterfronten und gigantische Veranden setzen, bevorzugt der Deutsche den royalen, klassizistischen Stil.

Eine solche Villa stampft man natürlich nicht eben mal aus dem Erdboden. Philipp Plein kaufte das Gelände bereits vor Jahren und baut seit vier Jahren an dem Anwesen. 2021 soll sein neues Zuhause endlich fertig sein.