Philipp Plein präsentiert sein besten Stück. Geschmacklos?

Freitag, 2. August 2019 19:16 Uhr

Nachdem Philipp Plein (41) eben mal mit einem Ferrari protzte, distanzierte die Luxusmarke sich ganz eindeutig von dem Designer. Sie wollen in keiner Weise mit dem Modemacher in Verbindung gebracht werden. Warum das denn?

Eigentlich gilt es als gute, kostenlose PR, wenn ein Prominenter Produkte einer Firma sichtbar in seinen Posting platziert. So tat es auch Phillip Plein als er ein neues Video auf Instagram mit seinen immerhin 1,8 Millionen Followern teilte. Der Clip mit sehr knapp bekleideten Frauen diente als Werbefilm für Pleins Schuhe, welche er allerdings nicht in einem Regal, auf dem Boden oder den Damen selbst platzierte, sonder auf schicken Karren, wie zum Beispiel dem Ferrari 812 Superfast.

Das Insta-Video erinnert stark an einen Hip Hop-Musikclip. Luxus, nackte Weiber, teure Klamotten und ein Mann mit seinem besten Stück, in diesem Fall symbolisiert durch einen Gartenschlauch, zwischen all seinen Errungenschaften . Wobei zwischen Auto, Schuh und Frau in der Objektivierung als Besitz kein großer Unterschied gemacht wird.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Philipp Plein (@philippplein) am Jul 25, 2019 um 8:34 PDT

„Geschmacklos“

Während Plein damit zeigen will, was für ein Macher er eigentlich ist, finden die Zuständigen bei Ferrari die unfreiwillige Werbung für ihr Produkt offenbar ganz und gar nicht schmeichelhaft. Im Gegenteil! Die Anwälte des Unternehmens nennen den Clip Berichten zufolge „geschmacklos“ und mit „Ferraris Markenbild völlig unvereinbar“.

In den Schreiben, das der gebürtige Deutsche ebenfalls auf Instagram öffentlich machte, fordern sie ihn weiter dazu auf, etliche Bilder und Videos binnen 48 Stunden von seinem Account zu löschen. Denn Plein verwende das Ferrari-Logo „unrechtmäßig zu Werbezwecken für seine Marke und seine Produkte“.

Keine Reue, besser eine Challenge

Doch anstatt den Forderungen des italienischen Autobauers nachzukommen, geht Plein in die Offensive. Er fordert seine Fans auf, Teil der PPKickgang-Challenge zu werden. Dazu sollen seine Follower ein Bild von ihren Plein-Schuhen auf Luxusautos hochladen. Jeder Teilnehmer bekommt als Dankeschön zehn Prozent Rabatt auf die nächste Bestellung.

Unterstützung erhielt der Wahl-Amerikaner schon jetzt aus seiner Heimatstadt München. Der deutsche Auto-Gigant BMW versicherte Plein auf Social Media, dass er jederzeit mit ihren Autos für seine Schuhe werden dürfte. Er solle ihnen nur Bescheid geben, in welcher Lackierung sie die Karre liefern sollen. Herrlich!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Philipp Plein (@philippplein) am Jul 31, 2019 um 3:00 PDT