Film Philippa Langley: ‚The Lost King‘ erzählt die Geschichte ihres sensationellen Funds

Bang Showbiz | 11.10.2023, 12:00 Uhr

Der Film erzählt die unglaubliche Geschichte einer Hausfrau, die auf einem Parkplatz die mehr als 500 Jahre alten Überreste von König Richard III. fand.

In ‚The Lost King‘ erzählt Filmemacher Stephen Frears die unglaubliche Geschichte einer Hausfrau, die auf einem Parkplatz die mehr als 500 Jahre alten Überreste von König Richard III. fand. Die echte Philippa Langley erinnert sich im Interview an den Tag zurück, der ihr Leben für immer veränderte.

Als Philippa Langley im Jahr 2012 die verloren geglaubte Leiche des englischen Königs Richard III. (1452-1485) unter einem Parkplatz in Leicester fand, änderte sich das Leben der britischen Hausfrau auf einen Schlag. Die eindrucksvolle Geschichte der Frau, die sich mit jahrelangen Recherchen und ohne nennenswerte Expertise in der männerdominierten akademischen Welt durchsetzte, erzählt der britische Filmemacher Stephen Frears in ‚The Lost King‘. Woher ihre Faszination für den in der Schlacht von Bosworth verstorbenen Monarchen stammt, verriet Langley nun im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. „Ich glaube, ich habe wahrscheinlich jedes Buch über Richard III. gelesen, das es gibt“, offenbarte die 61-Jährige im Gespräch zum Kinostart. „Es war vor allem sein Leben, das mich fasziniert hat. Es ging mir immer nur um sein Leben“, fuhr sie fort: „Was mich als einfache Person wirklich berührt hat, ist, dass er gewöhnlichen Menschen Gerechtigkeit geben wollte. Menschen, die keine Macht in seiner Welt hatten. Während er ihnen Gerechtigkeit gab, nahm er den reichen Adligen, den sehr Mächtigen, die Macht weg.“ Den Fund auf dem Parkplatz wird Langley niemals vergessen: „Es war ein schöner Frühlingstag. Ich hatte von Kopf bis Fuß Gänsehaut, als ich auf dem Parkplatz stand.“ Für ihre Errungenschaft erhielt Langley zwar keine Anerkennung der Universität von Leicester oder anderen Institutionen im akademischen Bereich, doch sie wurde von keiner Geringeren als Queen Elizabeth II. geehrt: „Das hat es für mich in gewisser Weise wieder wettgemacht“, erklärt die zweifache Mutter stolz: „Ich, eine normale Hausfrau und Mutter, habe es geschafft, von unserer Queen geehrt zu werden. Das war der größte Moment meines Lebens. ‚The Lost King‘ ist seit 5. Oktober im Kino zu sehen. Philippa Langley wird darin von der britischen Schauspielerin Sally Hawkins (‚Paddington‘) verkörpert. Harry Lloyd (‚Operation Anthropoid‘) mimt König Richard III.