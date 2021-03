Phoebe Dynevor: Für den Star aus „Bridgerton“ gehts weiter aufwärts

18.03.2021 20:15 Uhr

Für die britische Schauspielerin Phoebe Dynevor geht's aufwärts. Sie wird nach dem Netflix-Hit "Bridgerton" in dem Film "The Colour Room" spielen.

Die 25-jährige Schauspielerin wird laut „Deadline“ die Keramikkünstlerin Clarice Cliff in dem Sky-Original-Biopic spielen.

Cliff arbeitete in den 1920er Jahren in Stoke-on-Trent und revolutionierte den Arbeitsplatz im 20. Jahrhundert, während sie gleichzeitig eine der größten Art-Deco-Designerinnen wurde.

Dreh beginnt noch im März

Der ‘Bridgerton’-Star wird in dem Streifen neben den britischen Schauspielerinnen Matthew Goode, David Morrissey, Darci Shaw, Kerry Fox und Luke Norris zu sehen sein. Der Film wird unter der Regie von Claire McCarthy nach einem Drehbuch von Claire Peate gedreht.

Die Produktion wird noch in diesem Monat in Stoke-on-Trent und Birmingham beginnen und noch dieses Jahr in die Kinos und auf Sky Cinema kommen.

Das sagt Phoebe Dynevor

Phoebe Dynevor sagte in einem Statement: „Ich bin so aufgeregt, zur Besetzung von ‚The Colour Room‘ zu gehören, besonders in der Rolle als eine der berühmtesten Künstlerinnen der Nation, Clarice Cliff. Es ist wirklich eine große Ehre, einen so bemerkenswerten Charakter zu spielen. Das Drehbuch ist ein wunderschön geschriebener zeitgenössischer Blick auf das 20. Jahrhundert und ich bin stolz darauf, mit einem so starken weiblichen Team zu arbeiten, sowohl vor als auch hinter der Kamera.” (Bang)