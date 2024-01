Stars Phoebe Dynevor und Jacob Elordi führen BAFTA Rising Star Award 2024-Nominierungen an

Bang Showbiz | 10.01.2024, 18:00 Uhr

Phoebe Dynevor und Jacob Elordi gehören zu den neuen Talenten, die die Nominierungen für den BAFTA Rising Star Award 2024 anführen.

Auf der Shortlist für den Preis stehen auch ‚Talk to Me‘-Star Sophie Wilde, ‚How to Have Sex‘-Darstellerin Mia McKenna-Bruce und ‚Bottoms‘-Schauspielerin Ayo Edebiri.

Die Nominierungen für den Preis, der junge Schauspieltalente würdigt und die einzige Auszeichnung bei den BAFTA Film Awards ist, die von der Öffentlichkeit gewählt wird, waren am Mittwoch (10. Januar) vom ‚Boiling Point‘-Star Stephen Graham im Londoner Savoy Hotel verkündet worden. Zu den ehemaligen Gewinnern der Auszeichnung zählen Stars wie James McAvoy, Tom Holland und Emma Mackey. ‚Fair Play‘-Schauspielerin Phoebe kommentierte ihre Nominierung und verriet: „Die Anerkennung durch die EE BAFTA Film Awards für den EE Rising Star Award ist ein Beweis für die harte Arbeit des gesamten Teams an ‚Fair Play‘, das diesen Film zum Leben erweckte. Ich bin echt dankbar für diese Anerkennung und freue mich darauf, mich weiterhin mit neuen Rollen und Projekten herausfordern zu können. Vielen Dank an BAFTA und EE, die mich in die Liste der wunderbaren Nominierten für dieses Jahr aufnahmen.“ Mia gab bekannt, dass sie sich in einem Zug befand, als sie erfuhr, dass sie für den Preis nominiert worden war. Unterdessen erklärte Wilde, dass sie merkte, dass etwas Wichtiges passierte, als ihr „gesamtes Team“ am Telefon war und ihr die tollen Neuigkeiten verkündete. Der Gewinner des Rising Star Awards 2024 wird bei den BAFTA Film Awards verkündet, die am 18. Februar in der Londoner Royal Festival Hall stattfinden.