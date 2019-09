Pierce Brosnan und ein neuer Bond: „Bringt eine Frau dorthin!“

Pierce Brosnan würde einen weiblichen Bond absolut befürworten. Der 66-jährige Schauspieler, der zwischen 1994 und 2005 die Rolle des Agenten James Bond spielte, würde es begrüßen, wenn in Zukunft eine Frau die Rolle übernehmen würde und witzelte, die Jungs sollten „aus dem Weg gehen“.

Nach der Aussicht auf eine weibliche Agentin gefragt, sagte der britische Hollywood-Export: „Ja! Ich glaube, wir haben die Jungs die letzten 40 Jahre dabei beobachtet, geht aus dem Weg Jungs und bringt eine Frau dorthin. Ich denke, das wäre berauschend, es würde aufregend sein.“ Allerdings könne er sich nicht vorstellen, dass dies unter der Führung von Filmproduzentin Barbara Broccoli passieren wird. „Ich glaube nicht, dass das mit den Broccolis passieren wird. Ich glaube nicht, dass das unter ihrer Beobachtung passieren wird.“

Immer noch stolz auf seine Bond-Rolle

Bezüglich der Zukunft der Bond-Filme glaube Brosnan, dass sie sich mit der Zeit ändern müssen und sich an die #MeToo-Bewegung anschließen müssen, die sich gegen sexuelle Belästigung und sexuelle Übergriffe richtet. Er fügte gegenüber dem ‚The Hollywood Reporter‘ hinzu: „Ohne Frage, ja… Die #MeToo-Bewegung war relevant und bedeutsam und wird in unserer Gesellschaft dringend gebraucht, also müssen sie sich darum kümmern.“

Er selbst wolle seine Rolle als James Bond nicht missen wollen, er sei nämlich sehr stolz und fühle sich geehrt, dass er diese Rolle spielen durfte.