07.12.2020 14:55 Uhr

Pietro & Laura: Sie verbringen wieder Zeit zusammen

Das eigentlich getrennte Liebespaar Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa können offensichtlich nicht mit und nicht ohne einander. Ihre Fans glauben immer noch an ein Liebes-Comeback.

Eigentlich sind Pietro Lombardi (28) und Laura Maria Rypa (24) getrennt. Trotzdem verbringen die beiden immer noch ganz schön viel Zeit miteinander. Freundschaft oder doch Liebes-Comeback? Trennung hin oder her: So richtig loslassen kann anscheinend keiner von ihnen.

Sex mit der Ex?

Gerade erst tauchte eine Instagram-Story von Laura Maria Rypa auf, in der sie ihre 325.000 Follower gefragt hat: „Was denkt ihr, wer wohl gerade bei mir zu Besuch ist?“ Im Hintergrund hört man ganz deutlich Pietro Lombardis Stimme. Inzwischen hat Laura Maria die Story wieder gelöscht, wahrscheinlich hat sie selbst gemerkt, wie lächerlich sich die zwei inzwischen mit ihrem Beziehungsstatus und Gefühls-Wirrwarr machen. Fakt ist aber: Das einstige Liebespaar scheint also wieder Zeit gemeinsam zu verbringen.

Ihr Schrei nach Aufmerksamkeit

Wieso muss Laura ihren Followern direkt unter die Nase reiben, dass ihr Ex Pietro wieder bei ihr Zuhause ist? Anstatt die Zeit zu zweit zu genießen, muss natürlich erstmal die Gerüchteküche angeheizt werden. Im Nachhinein hat sich die Ex-Freundin von Pietro wohl selbst über ihre Aktion geärgert – und die Story gelöscht. Leider zu spät, denn ihre Story war bereits online.

Sie können nicht mit und nicht ohne

Inzwischen könnte man das Gefühl bekommen dass die On-Off Beziehung der beiden ein niemals endendes Hin und Her ist. Seit ihrer Trennung machten immer wieder Gerüchte über ein mögliches Liebes-Comeback den Umlauf. Mal folgten sich die beiden auf Instagram, dann entfolgten sie sich schnell wieder. Ein anderes Mal sprach Pietro in seinen Instagram-Storys in den höchsten Tönen von Laura, dass er sie immer noch lieben würde. Zwei Tage später machte er klar, dass er hat die Schnauze voll hätte von Fragen über seine Ex.

Gibt es ein Liebes-Comeback?

So richtig entscheiden können sich die beiden wohl nie. Und ihr „heimliches“ Treffen klingt dann doch schon wieder nach Liebes-Comeback. Wie wir die zwei kennen, könnte übermorgen schon wieder alles vorbei sein. Ob sie wirklich wieder bereit sind, eine Beziehung einzugehen oder ob es nur Sex mit der Ex war, wissen nur die beiden. Wir sind uns sicher, sobald sich etwas an ihrem Beziehungsstatus ändert, werden sie ihre Follower wie immer daran teilhaben lassen.

