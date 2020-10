23.10.2020 19:00 Uhr

Pietro Lombardi: Alles aus und vorbei mit seiner Laura Maria?

Pietro Lombardi ließ vor einigen Wochen die Liebes-Bombe platzen. Er ist frisch verliebt in Laura Maria Rypa. Doch nun gibt es die erste Krise in der jungen Liebe.

Nachdem Pietro Lombardi auf Instagram vor einigen Wochen seine neue Liebe Laura Maria Rypa vorgestellt hatte, gab es etliche gemeinsam Bilder und Videos der beiden auf Instagram.

Endlich die große Liebe gefunden

Es schien wirklich so, als habe der Sänger nach seiner dramatischen Scheidung von seiner Ex-Frau Sarah Lombardi endlich wieder die große Liebe gefunden, denn er war seit vier Jahren Single.

Auf Instagram kündigte er bereits an, dass Laura die Frau ist, mit der er alt werden will. „Es war echt ein großer Schritt für mich und ich war sehr aufgeregt, diesen Schritt mit euch zu teilen, denn ich habe immer gesagt, wenn ich eine Frau wieder öffentlich zeige, dann wird es dir Frau sein, mit der ich alt werden möchte!“

Erste Beziehungskrise

Nun, rund vier Wochen nach diesem Liebes-Geständnis haben Laura und Pietro die erste Beziehungskrise. Auch das machte der 28-Jährige bei Insta öffentlich.

„Ich bin euch eine kleine Antwort schuldig. Ihr seht Laura und mich zurzeit etwas weniger. Wir haben gerade eine etwas schwierige Phase“, offenbart er. Die Entscheidung, ihre Beziehung öffentlich zu machen, sei gerade „sehr viel“ für Laura, erklärt Lombardi seinen Fans.

Er hält an Laura fest

Doch alle weiblichen Fans, die sich jetzt schon liebeshungrig die Hände reiben, Pietro hält an der Beziehung mit Laura fest: „Ich habe euch vor fünf Jahren gesagt, wenn ich euch eine Frau noch einmal vorstelle, dann ist es die Frau, mit der ich meine Zukunft verbringen möchte und ich sehe in Laura noch immer diese Frau. So sind Beziehungen, es läuft eben nicht immer alles perfekt.“

In einer Fragerunde will ein Fan außerdem jetzt wissen, ob sich Frauen wieder Hoffnungen machen können, daraufhin antwortete Pietro: „Nein, können sie nicht.“

Wir können also aufatmen…

(TT)