14.09.2020 07:14 Uhr

Pietro Lombardi bestätigt seine neue Liebe

Amors Pfeil hat auch Sänger Pietro Lombardi erwischt. Es gibt eine neue Frau in seinem Leben, wie er nun persönlich bestätigt.

Pietro Lombardi (28, „Senorita“) hat eine neue Frau an seiner Seite. Das gab der Sänger nun via Instagram bekannt. In einer Story postet er eine Frauenhand, die vertraut auf seiner Hand ruht. Sein Kommentar dazu: „Es ist Zeit, neue Türen aufzustoßen und neuen Anfängen zu vertrauen“. Recht viel mehr erfahren seine Follower zwar noch nicht. Aber: „Wenn ich mich bereit dafür fühle, erzähle ich euch bald mehr“, schreibt er weiter.

Bereits drei Stunden später meldet er sich erneut dazu zu Wort. Inzwischen haben ihn offenbar viele „berührende“ Nachrichten zu seinem Post erreicht. Darauf bezugnehmend philosophiert Lombardi: „Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Nun, das stimmt nicht. Der richtige Mensch heilt sie. Die Zeit misst nur, wie lange es dauert, bis du ihm begegnest. Und manchmal können eben auch fünf Jahre vergehen.“

Pietro Lombardi ist seit 2019 offiziell geschieden. 2013 hatten er und Sängerin Sarah Engels (27) geheiratet, 2015 kam Sohn Alessio (5) zur Welt. Das Paar trennte sich im Oktober 2016.

(ili/spot)