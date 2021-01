01.01.2021 23:01 Uhr

Pietro Lombardi: Betrüger ergaunerten eine halbe Million Euro

Sänger Pietro Lombardi erregt selten Aufmerksamkeit mit dramatischen Geschichten oder Skandalen. Doch jetzt gab er öffentlich bekannt, dass ihm im vergangenen Jahr eine halbe Million Euro gestohlen wurde.

Doch was war passiert? Auf Instagram offenbar der 26-Jährige, dass er Anfang 2020 Kreditkartenbetrügern zum Opfer gefallen war. „Wir reden hier nicht von 1.000 oder 5.000 Euro, sondern mir wurde eine halbe Million Euro geklaut“, erklärte Pietro in seiner Instagram-Story, ohne Details zu erläutern.

„Das hat mich schon sehr runtergezogen“

Es habe sich um eine Summe gehandelt, die sich der Musiker „hart erarbeiten musste“ – und die nicht nur immens wichtig für ihn, sondern auch für seine Familie, wie zum Beispiel Söhnchen Alessio sei. „Mein Ziel war es immer, dass es mir und meiner Familie und meinen Engsten gut geht. Das hat mich schon wirklich sehr sehr runtergezogen.“

Trotzdem will der ehemalige „DSDS“-Juror mit guten Gefühlen ins neue Jahr starten und sich nicht die Laune verderben lassen, von dem Erlebnis, das ihn auf jeden Fall geprägt und ihm sicherlich auch ein bisschen was gelehrt hat. „Ich versuche Positives auszustrahlen. Das war eine Sache, die mich viel beschäftigt hat. Aber so ist das Leben, es ist nicht alles perfekt.“

Auch im Liebesleben lief nicht alles glatt

Ja, auch nicht alles perfekt lief auch seine neue Beziehung mit Influencerin Laura Maria – die Liebe zwischen den beiden zerbrach im vergangenen Jahr nach wenigen Monaten wieder. Die Fans hoffen allerdings auf ein baldiges Liebescomeback zwischen den beiden. Nach Aussagen der 24-Jährigen hätten die beiden auch noch Kontakt und ein gutes Verhältnis zueinander. Einen neuen Partner hat sie offenbar auch nicht – also stehen doch die Chancen vielleicht nicht schlecht, dass Pietro dieses Mal zum Anfang des Jahres was Schönes erlebt.