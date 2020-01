Pietro Lombardi: „Bin ich alleine, bin ich einsam“

Frauenschwarm und Sänger Pietro Lombardi fühlt sich einsam. Der 27-Jährige scheint einfach nicht zu wissen, was er will. Nachdem er im letzten Jahr sein Interesse an der ‚Love Island‘-Kandidatin Melissa Damilia öffentlich gemacht hatte und sich sogar zweimal mit ihr getroffen hatte, gab er ihr einen Korb, um sich lieber weiterhin auf seine Karriere konzentrieren zu können.

Mittlerweile sind sie deshalb nur gute Freunde. Doch während sie jetzt wieder glücklich vergeben sein soll, will er nun doch wieder eine Frau an seiner Seite haben. „Am Ende des Tages, wenn ich zuhause die Tür aufmache und zu, bin ich alleine, ich bin einsam. Jeder denkt dann, der badet gerade in Gold, aber ich bin eigentlich einsam. Und da bringt dir auch kein Geld was“, erklärte Pietro jetzt gegenüber RTL.

Noch zwei bis drei Kinder

Für die Zukunft wünsche sich das beliebte Sahneschnittchen vor allem wieder eine komplette Familie: „Ich hoffe, dass ich in zehn Jahren noch zwei, drei Kinder habe, eine Frau an meiner Seite und einfach ein schönes Familienleben.“ Dass seine frühere Angebetete Melissa nun wieder auf Wolke sieben schwebt, stört ihn jedoch nicht. Auf die Frage eines Fans, wie traurig er sei, dass Melissa einen Freund habe, antwortete der Sänger in seiner Instagram-Story: „Traurig? Ich freue mich für sie. Hoffentlich hält es lange, ist ’ne superliebe Frau, wünsche den beiden viel Glück. Aber traurig bin ich nicht.“

„Absolut Pietro Lombardi“

Heute um 22.30 Uhr gibt es bei RTL (und danach bei TVNOW) die Doku „Absolut Pietro Lombardi“. Sie zeigt Pietros „Alltag“ zwischen DSDS, Musikkarriere, Fantreffen und Vaterdasein und was der Sänger und Juror vor allem 2019 so alles auf die Beine gestellt hat. Dazu erzählt der Wahlkölner in einem sehr persönlichen Gespräch lustige Anekdoten aus seinem aktuellen Leben, spricht aber auch über ernste Themen rund um Job, Liebe und Familie.

Das Besondere: Pietro lässt sich nicht nur backstage, sondern sogar bis auf die Bühne vom Kamerateam begleiten – so nah kommt man dem Sänger nur selten.