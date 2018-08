Pietro Lombardi, Clea-Lacy & „Dallas“-Star Linday Gray beim Shopping

Samstag, 4. August 2018 11:13 Uhr

Was macht denn Chartstürmer Pietro Lombardi mit der Ex-Bachelor-Gewinnerin Clea-Lacy Juhn? Fans dürfen aufatmen: Der Auftritt ist rein beruflich. Die beiden waren beim Late Night Shopping und nicht allein. Am 3. August fand das diesjährige Sommer-Highlight des Designer Outlet Soltau statt.

Über den pinken Teppich schritten am Abend die bekannten Schauspieler-Schwestern Anja und Gerit Kling, außerdem Sängerin Ella Endlich und die als letzte Rose vom Bachelor bekannt gewordene Clea-Lacy Juhn, die gerade bei den jüngeren Besuchern einen wahren Selfiesturm auslöste. Es war ihr erster auftritt nach der Trennung von Bachelor Sebastian Pannek.

Natürlich begeisterte Pietro seine Fans mit einer Performance. Absoluter „Superstar“ war am Freitagabend die 77-jährige US-Schauspielerin Linda Gray, die einem Millionenpublikum als Alkoholikerin Sue Ellen Ewing aus der Fernsehserie „Dallas“ einst bekannt war.

Gray war in den 90er Jahren immer donnerstags in unzähligen deutschen Wohnzimmern zuhause war. Sie verkaufte zusammen mit den anderen VIPs Lose für den guten Zweck. Zuletzt sorgte sie wieder mal für eine Meldung, nachdem sie ihr Schönheitsgeheimnis offenbarte. „Es kommt alles von Innen“, erklärte siew ‚Bild der Frau‘. „Wenn man vernünftig isst, sehr viel Wasser trinkt, Sport macht und auf seine Gedanken aufpasst, ist man schon mal gut aufgestellt.“ Ach ja?

Übrigens: Letztes Jahr erschien ihre Autobiografie „Sue Ellen und ich – Mein eigener Weg zum Glück“.

Moderator der Shopping Night war der aus „Let’s Dance“ bekannte TV-Juror Joachim Llambi, der unterhaltsam durch das Rahmenprogramm führte. Absolutes Highlight waren – wie in jedem Jahr – die beiden Live Acts auf der Open Air Bühne im Herzen des Centers. Den Anfang machte Chartstürmer Pietro Lombardi, für den gerade die weiblichen Fans weite Anreisen in Kauf genommen hatten.

Sein aktueller Hit „Phänomenal“ passte natürlich perfekt in die sommerliche Kulisse. Schlusspunkt des Abends war der Auftritt der britischen Sängerin Melanie C, die als Mitglied der Spice Girls bekannt wurde und jetzt als Solokünstlerin unterwegs ist – wie zum Beispiel eben in einem Outlet-Center…

Der Erlös der Charity Tombola mit vielen tollen Preisen wird in diesem Jahr zu 100 % an die NCL-Stiftung gespendet, die sich für die Erforschung und Bekämpfung der bislang tödlichen Kinderdemenz einsetzt.