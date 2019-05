Pietro Lombardi: Das ist sein neues Video „Bella Donna“

Sonntag, 5. Mai 2019 13:25 Uhr

Pietro Lombardi veröffentlichte am Freitag seinen bereits als Sommer Hit 2019 gehandelte Single „Bella Donna“. Die wird im Mai 2020 live zu erleben sein – genau wie seine Nummer 1 Singles „Senorita“ und „Phänomenal“.

Heute veröffentlichte der beliebte Sänger den Clip zu seinem neuesten Song „Bella Donna“ auf Youtube. Schon am Samstag mobilisierte er auf Insta seine Fans, damit der Track ganz oben in den einschlägigen Charts landet. Dazu schrieb der 26-Jährige: „Der erste Tag ist rum. Ich danke euch für all den Support. Gibt weiter GAS, lasst uns bis Freitag alles auf den Kopf stellen! Holt euch den Song auf iTunes, Google Play, Amazon oder Streamt ihn auf Spotify, Apple Music & Co. Ich liebe euch, euer PIE !!! Lasst uns zeigen das wir mit Pop Musik auch oben mitspielen können!“

Im Mai 2020 ist es soweit – Pietro wird auf Tournee gehen. Seine Agentur verkündete gerade die ersten 12 Konzerttermine. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Für das 2. Halbjahr 2019 haben Pietro Lombardi und Universal Music die Veröffentlichung eines neuen Albums angekündigt. Pietro Lombardi wird zudem auch bei der kommenden Ausgabe von „Deutschland sucht den Superstar“ als Juror mit von der Partie sein.

Pietro Lombardi – Live mit Band 2020

08.05.2020 Berlin – Huxleys Neue Welt

09.05.2020 Köln – E-Werk

10.05.2020 Hannover – Capitol

11.05.2020 Frankfurt – Batschkapp

15.05.2020 Ch-Zürich – Komplex 457

16.05.2020 A-Wien – Simm City

20.05.2020 München – Tonhalle

21.05.2020 Karlsruhe – Schwarzwald Halle

22.05.2020 Oberhausen – Turbinenhalle

23.05.2020 Leipzig – Haus Auensee

24.05.2020 Nürnberg – Löwensaal

29.05.2020 Hamburg – Große Freiheit