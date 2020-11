24.11.2020 16:01 Uhr

Pietro Lombardi: Deshalb hadert er mit seinen purzelnden Kilos

Sänger Pietro Lombardi hat über 20 Kilo abgenommen. Seine erschlankte Figur bringt aber nicht nur Vorteile, wie er in einer Instagram-Story verraten hat.

Sänger Pietro Lombardi (28, „Phänomenal“) lässt seine Fans an seinem Abnehmerfolg teilhaben. „Bald bin ich komplett weg“, schrieb er in einer Instagram-Story. Darin zeigt sich der Musiker vor dem Spiegel und stellt fest: „Wie ein Geist sehe ich aus.“ Lombardi brachte 104 Kilogramm auf die Waage. Inzwischen seien es nur noch 80, berichtet er.

Ein Problem an seiner erschlankten Figur sieht er dann aber doch: „Mir passen keine Klamotten mehr. Leute, ich bin so dünn geworden. Ich sehe aus wie ein Spargeltarzan.“ Passend dazu zupft er im Clip immer wieder am mittlerweile zu weitem T-Shirt. Bereits Anfang des Jahres hat der Sänger im RTL-Interview angekündigt, den Kilos den Kampf anzusagen. „Körperlich war ich noch nie so dick wie jetzt“, sagte er damals. Bis zum Sommer wolle er 25 Kilo verlieren. Das Ziel scheint er jetzt fast erreicht zu haben.

In der Liebe läuft es für den Sänger weniger rosig. Ende Oktober machte er seine Trennung von der Influencerin Laura Maria (24) öffentlich. „Laura und ich sind kein Paar mehr, wir haben uns gemeinsam dazu entschlossen, es zu beenden, weil es einfach nicht mehr so war wie es sein sollte“, erklärte der Star auf Instagram.

(jom/spot)