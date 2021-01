15.01.2021 11:11 Uhr

Pietro Lombardi: Handelt neuer Song „Warum“ von Ex Laura Maria?

In der Nacht zum Donnerstag hat Pietro Lombardi seinen neuen Song "Warum" veröffentlicht und rührt wie immer fleissig die Werbetrommel. Hört man genau hin, dann könnte man vermuten, er singt über seine Ex-Freundin Laura Maria Rypa.

Schon seit einigen Tagen erinnert Pietro Lombardi seine Fans und Follower täglich daran, dass am heutigen Freitag sein neuer Song „Warum“ erscheint.

Warum ist eine Ballade

Anders als seine eingängigen Sommer-Songs, ist „Warum“ eine Uptempo-Ballade und auf Instagram verrät Pietro zu einem Trailer: „Ich habe viel Herzblut und Emotionen in diesen Song gesteckt!“

Und hört man genau hin, stellt sich einem direkt die Frage: Handelt „Warum“ von seiner Ex-Freundin Laura Maria Rypa? Denn er singt von einer Liebe, die viel zu schnell schon wieder vorbei war.

Singt er über Laura?

Der Song von Pietro handelt von einer Beziehung, die zu Ende gegangen ist und der Sänger fragt sich: „Warum?“ So heißt es in den Lyrics: „Sag, warum konnt es so weit komm’n? Ja, diese Zeit ging zu schnell rum. Warum schien alles so perfekt? Jetzt bist weg, nenn mir den Grund.“

Und das passt tatsächlich auf die Beziehung von Pietro und Laura. Denn er stellte sie im vergangenen September als seine neue große Liebe vor und erklärte:„ Es war echt ein großer Schritt für mich und ich war sehr aufgeregt, diesen Schritt mit euch zu teilen, denn ich habe immer gesagt, wenn ich eine Frau wieder öffentlich zeige, dann wird es dir Frau sein, mit der ich alt werden möchte!“ Älter ist er zwar mit ihr geworden, doch nur einen Monat, denn bereits im Oktober gab er die Trennung von seiner großen Liebe Laura bekannt.

Hängt er noch an ihr?

Weiter heißt es in den Lyrics zu „Warum“: „Baby, sag mir, warum. Komm‘ ich nicht von dir los? Baby, sag mir, warum. War es eine Illusion? Vielleicht war’s die falsche Zeit. Und wir war’n beide nicht bereit.“

Auch das scheint auf die aktuelle Beziehung der beiden zu passen, denn dass Laura un Pietro noch Kontakt haben, ist kein Geheimnis. Sie supportet via Instagram sogar seinen neuen Song. Außerdem begab sie sich rein zufällig nur einen Tag nach seinem positiven Corona-Test in Quarantäne.

Gibt es ein Liebes-Comeback?

Seit Wochen heizen die beiden mit Kommentaren und ihren Insta-Stories die Gerüchte an, dass es eventuell sogar ein Liebes-Comeback geben könnte. Auch wenn er das immer wieder dementierte.

Trotzdem, ganz ausgeschlossen hat er ein Comeback mit seiner Ex und großen Liebe Laura nicht, so sagte er vor einiger Zeit: „Ich glaube, wenn beide Seiten wirklich wollen, wird es auch so kommen.“

(TT)