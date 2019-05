Pietro Lombardi: Hier ist sein süßes Papa-Sohn-Duett

Mittwoch, 15. Mai 2019 22:40 Uhr

Pietro Lombardi, der Liebling der Deutschpop-Musiknation, singt mit seinem Sohnematz ein Ständchen. Der 26-Jährige hat ja bekanntlich mit seiner Ex-Frau Sarah Lombardi den dreijährigen Sohn Alessio.

Von seinem Söhnchen postet der stolze Papa immer mal wieder Videos auf der Social-Media-Plattform Instagram. Zuletzt gab es sogar ein Clip, auf dem Vater und Sohn zu sehen waren, wie sie gemeinsam Pietros Sommerhit ‚Phänomenal‘ (2018) sangen. Weil das so gut geklappt zu haben schien, probierte der ‚DSDS‘-Juror es gleich noch einmal aus.

Diesmal stimmte er mit seinem Sprössling das Lied ‚Daddy Finger‘ an.

In dem Video sitzen sich Vater und Sohn gegenüber. Als Pietro fragt, „Alessio, bist du bereit?“, antwortet der Kleine mit, „Ja, Papa“, woraufhin Pietro ruft „Let’s Go”. Das supersüße Vater-Sohn-Duett kam auch bei den Fans gut an. So schreibt beispielsweise einer „Ich will ihn auffressen! Zucker!“, ein anderer Follower kommentierte „OMG, ich kann nicht mehr vor Niedlichkeit… Sowas wünscht sich jede Mutter, so sehen zu können, wie der Papa mit seinem eigenen Sohn umgeht.“