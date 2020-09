19.09.2020 17:23 Uhr

Pietro Lombardi: Hier zeigt er seine neue Liebe!

Dass es eine neue Frau an Pietro Lombardis Seite gibt, war bekannt. Doch nun wissen wir endlich, um wen es sich bei seiner neuen Liebe handelt!

Nach unzähligen Spekulationen, Andeutungen und Gerüchten über die neue Frau an Pietro Lombardis (28) Seite, gibt es nun endlich Gewissheit: Bei seiner neuen Liebe handelt es sich um Influencerin Laura Maria (24)!

Das erst Pärchenfoto um 16:30

Der Superstar bestätigte die Liebe wie angekündigt jetzt mit einem ersten Pärchenfoto. Um Punkt 16:30 am Samstag (19. September) lud er das süße Bild der beiden auf Insta hoch. Zuvor kündigte er das Ereignis in seiner Story an! Er war bereits die letzten Tage sichtlich nervös und verlegen, wenn es um das Theme neue Liebe ging. Doch irgendwie konnte und wollte er sein Glück auch nicht mehr für sich behalten. Warum auch?

Gleichzeitiges Liebes-Outing auf Instagram

Nach fünf Jahren als Single hat der Sänger endlich wieder einen Menschen an seiner Seite, dem er vertraut und den er liebt. So schreibt Pietro auch zu seinem Pärchen-Post: „@lauramaria.rpa ich liebe dich.“ Und krönt diese schöne Botschaft mit einem Herzen. Zeitgleich postete auch Laura Maria eine Liebes-Message: ein Video zeigt die beiden innig umschlungen, Pietro singt für seine Süße, dann küsst er sie auf die Wange. Sie schreibt an @pietrolombardi: „Danke, dass DU mich immer wieder zum Lachen bringst – ich liebe dich

Pietro schwärmt: „Ich bin sehr glücklich!“

Wie es sich für echte Insta-Profis gehört, gab es auch gleich noch eine Story rund um das neue Ereignis. Es scheint sich um die Langversion des Videos von Lauras Account zu handeln. Beide strahlen wie die Honigkuchenpferde eng umschlungen – und Pietro verkündet: „Was ist passiert, Alter! Es ist lange her, aber: Ich bin sehr glücklich!“ So süß verlegen und verliebt haben wir den Superstar wirklich ewig nicht gesehen.

„Es ist richtig, und es fühlt sich genau richtig an“

Erst gestern hatte Pietro zum ersten Mal bestätigt, dass es eine neue Frau an seiner Seite gibt. In einem Insta-Video verrät er sichtlich nervös: „Diese Frau hat es geschafft, diese Schutzmauer zu durchbrechen und mir das erste Mal wieder das Gefühl zu geben: Es ist richtig, und es fühlt sich genau richtig an.“ Wie romantisch! Außerdem kündigt er an, dass die Fans schon am heutigen Samstag (19. September) ein Foto der neuen Liebe zu sehen bekommen. Und so war es dann auch.

Was sagt seine Ex Sarah Lombardi?

Pietros letzte Beziehung mit Sängerin Sarah Lombardi (27) endete im Oktober 2016. Wer erinnert sich nicht an die zwei DSDS-Finalisten, die sich verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden haben? Die Liebesbeziehung hielt fünf Jahre, sie haben einen gemeinsamen Sohn Alessio (5).

Obwohl die Trennung nicht immer unkompliziert ablief, stehen die Chancen gut, dass Sarah sich auch für die neue Liebe ihres Ex freut. Immerhin ist sie schon länger wieder glücklich an der Seite von Julian Büscher (27).

Wer ist die neue Frau an Pietros Seite?

Pietros neue Liebe heisst Laura Maria. So viel ist bekannt über die bildhübsche Blondine: Die Influencerin ist 24 Jahre alt und arbeitet in Düsseldorf als Rechtsanwaltsfachangestellte. Aber, soviel hat sie ihren rund 60.000 Instagram-Fans bereits verraten: Zwischen Liebe und Karriere würde sie sich für die Liebe entscheiden. Was ein Glück für Pietro. Klingt so, als müsse er seine Süße nicht mit verstaubten Gesetzbüchern und unglamourösen Anklageschriften teilen.



Die beiden folgen sich seit einiger Zeit gegenseitig auf Instagram. Zuletzt kommentierten sie die Beiträge des anderen immer öfter mit Emojis. So kamen erste Gerückte über die neue Liebe auf. Doch vor rund einem Monat sagte Pietro noch über seine geheimnisvolle Date-Partnerin: „Wir lernen uns immer noch kennen – und lassen uns da auch Zeit. Man darf nichts überstürzen.“ Jetzt ist die Zeit aber anscheinend reif für ihre neue Liebe!