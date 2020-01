Pietro Lombardi: „Ich muss 20 Kilo abnehmen“

Seit über einem Jahr jammert Pietro Lombardi (27) über seine Figur und hat sich gefühlt schon zehn Mal vorgenommen, endlich abzuspecken. Der Sänger macht sich in seiner Instagram-Story regelmäßig lustig über seinen Körper und nimmt sich selbst auf die Schippe.

Jetzt soll aber endlich Schluss sein mit der Jammerei, denn der Sänger will es diesmal wirklich schaffen. Nach einer Hand- und dann einer Knieverletzung konnte er längere Zeit keinen Sport mehr machen. Auf Instagram kündigte er am Montag an: „Heute ist der große Tag, Sport beginnt wieder.“

Er isst gesund

Pietro Lombardi hat sich einiges vorgenommen, er erzählt weiter: „Nach sieben Monaten das erste Mal wieder im Studio, ich muss 20 Kilo abnehmen. Es wird echt hart, aber es gibt kein zurück mehr. Ich war wirklich noch nie so unzufrieden mit meinem Körper. Drückt mir die Daumen.“

Aber nicht nur das, das Schleckermäulchen will auch seine Ernährung umstellen, denn eigentlich liebt der Sänger Fast Food und Süßigkeiten. Auf Instagram zeigt er jetzt aber, dass er auf Gemüse und Co. setzt und zeigt seine Einkäufe: Brokkoli, Rosenkohl und Blumenkohl. Er erklärt: „Also Leute, wenn das nicht nach Diät aussieht, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich würde sagen, die Diät kann losgehen!“

