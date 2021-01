11.01.2021 13:45 Uhr

Pietro Lombardi live: Schnipp, schnapp – alle Haare ab!

Pietro Lombardi muss jetzt Haare lassen: Dank einer verlorenen Wette läuft der Sänger jetzt im Meister-Propper-Look rum!

Seit einigen Tagen ist Pietro Lombardi (28) wegen seiner Corona-Erkrankung in Quarantäne. Da kann natürlich das ein oder andere Mal Langeweile aufkommen. Doch der Sänger weiß sich zu helfen und geht fast jeden Abend auf seinem Instagram-Kanal live.

Sie spielen „Wahrheit oder Pflicht“

Im gestrigen Live-Stream ist Pietro allerdings nicht alleine. Auch Dschungelshow-Kandidat Filip Pavlovic (28) ist dem Instagram-Stream zugeschaltet. Um zwei Uhr Nachts spielen die beiden Kumpels „Wahrheit oder Pflicht“. Eine der Aufgaben: Bei sieben Tausend Zuschauern muss sich Pietro eine Glatze rasieren. Und tatsächlich – die magische Zahl wird geknackt. Dass unteranderem wegen der Hilfe von Pietros Ex Laura Maria Rypa (24). Die stachelt ihre Community nämlich dazu an, am Live-Stream teilzunehmen. Doch löst der Sänger seine Wettschulden wirklich ein?

„Oh Mann, er macht es wirklich!“

Tatsächlich! Ein Mann, ein Wort – beziehungsweise ein Mann, ein Rasierer. Vor laufender Kamera zückt Lombardi den Rasierer, lüftet die Cap und zack sind die ersten Haare weg. Sogar Filip ist überrascht, dass der 28-Jährige die Nummer wirklich durchzieht: „Oh Mann, er macht es wirklich.“ Einen kleinen Seitenhieb kann sich der „Promi Boxen“-Teilnehmer dann aber doch nicht verkneifen: „Siehst aus wie Meister Propper!“

Pietro und Laura Maria haben sich getroffen

Doch die Haar-Aktion war nicht die einzige Aufgabe, die Pietro während des Spiels gestellt wurde. Auch beim Thema Wahrheit hatte Filip einige intime Fragen parat, die Lombardis Fans brennend interessiert haben. Lieblingsthema seiner Community: Seine Ex Laura Maria, denn seit wenigen Tagen vermuten die Fans ein Liebes-Comeback der beiden. Indizien gibt es dafür auf jeden Fall genug. So muss Laura Maria kurz nachdem Pietro positiv auf Corona getestet wurde, auch in Quarantäne. Im Live-Stream verrät der Sänger jetzt grinsend: „Ja, wir haben uns getroffen. Sie hat mich halt vermisst.“

Galerie

„Ja, ich empfinde noch was für sie“

Pietro scheint allerdings so richtig in Plauderlaune zu sein und gibt noch mehr Details rund um das Thema Laura Maria preis. Nachdem die 24-Jährige erst kürzlich zugibt Pietro noch zu lieben, redet jetzt auch Lombardi über seine Gefühle zu seiner Ex. „Ja, ich empfinde noch was für sie“, verrät der Vater eines Sohnes. Scheint als würde alles nach einem Liebes-Comeback der beiden schreien, egal ob mit oder ohne Glatze.

(AK)