Schwellungen im Gesicht Pietro Lombardi musste nach Allergie-Schock ins Krankenhaus

Pietro Lombardi bekam nach Schwellungen im Gesicht "Panik". (jom/spot)

SpotOn News | 31.01.2025, 18:34 Uhr

Sänger Pietro Lombardi hat seinen Fans von einem Allergie-Vorfall berichtet. Nach plötzlich auftretenden Schwellungen im Gesicht hat sich der Musiker auf den Weg ins Krankenhaus gemacht.

"DSDS"-Gewinner Pietro Lombardi (32) hat seinen Social-Media-Followern Details zu einem medizinischen Notfall offenbart. In mehreren Instagram-Storys berichtete der Musiker von den Geschehnissen, die bei ihm Panik auslösten und ihn in ein Krankenhaus führten.

Heftiger Juckreiz mit Folgen

"Ich war im Krankenhaus, weil ich Panik bekommen habe", erzählte der Sänger am vergangenen Donnerstag. "Leute, ich war Einkaufen und auf einmal schwillt mein Gesicht an. Ich habe irgendeine allergische Reaktion bekommen. Keine Ahnung von was. Mein ganzes Gesicht: Flecken, rot, der ganze Körper war voll." Überall habe es gejuckt und vom Kratzen habe er jetzt "richtig wunde und geschwollene Stellen. Katastrophe", berichtete der Dreifach-Papa weiter. "Ich habe um mein Leben gekratzt. Es war so schlimm, einfach aus dem Nichts." Er habe danach ein paar Sachen von der Apotheke abgeholt und durch die Medikamente habe der Juckreiz zwar nachgelassen, die Schwellungen durch das Kratzen seien aber geblieben.

Anschließend veröffentlichte der Verlobte von Laura Maria Rypa (29) noch ein Foto von seinem Gesicht mit den geröteten Stellen nach der allergischen Reaktion. "Eigentlich darf ich nicht drüber lachen, aber wie sieht dieses Bild aus, ganz schlimm", erklärte der Musiker mit einem Lachen. Er habe am nächsten Tag eigentlich einen "geilen Dreh, wie viel Pech kann man haben". Lombardi setze nun auf die Fähigkeiten des Kameramanns, der ihn in ein gutes Licht rücken muss.

Nach dem Dreh meldete sich Pietro Lombardi am Freitag dann noch einmal bei seinen Fans. "Ihr seht immer noch in meinem Gesicht: Kratzer von gestern und ein bisschen geschwollen, aber die Tabletten haben bisschen was gebracht", gab sich der 32-Jährige tapfer. Er wolle jetzt noch die letzten zwei Tage mit seiner Familie genießen, bevor dann seine Tour starte. "Ich habe richtig Bock und bin motiviert." Laut seiner Website tritt Lombardi unter anderem am 5. Februar in Berlin, am 6. Februar in Stuttgart und am 10. Februar in Hamburg auf.