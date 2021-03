Pietro Lombardi: Sein Bruder Marco beim Beauty-Doc

27.03.2021 17:01 Uhr

Wer den Namen Lombardi hört, denkt vermutlich zunächst an den Superstar Pietro Lombardi. Was viele nicht wissen: die Familie hat noch mehr (potenzielle) Stars zu "bieten". Jetzt will auch sein älterer Bruder Marco den Schritt in die Öffentlichkeit wagen.

Um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, braucht er mehr Power denn je. Eine Extraportion besorgte er sich jetzt bei dem Düsseldorfer Promi-Doc Dr. Murat Dagdelen.

„Ich werde sehr oft als der Bruder von Pietro Lombardi ‚abgestempelt‘. Das ist natürlich nicht schlimm, denn er unterstützt mich bei allem und ich bin dankbar, dass ich ihn habe. Es geht mir nicht primär darum bekannt zu werden, sondern darum Deutschland zu zeigen, wer ich bin, was für einen Charakter ich habe und was mich ausmacht“, erklärt Marco Lombardi.

Vitamin-Infusion vom Promi-Doc

Um bei seinen anstehenden Projekten mit vollem Elan überzeugen zu können, ließ er bei DiaMond Aesthetics eine Vitamininfusion verabreichen. „Ich möchte mich in der Öffentlichkeit natürlich gut präsentieren und dafür muss ich fit sein. Ich bin dankbar, dass Dr. Dagdelen mir den Tipp gegeben hat, eine Vitamininfusion könnte das Richtige für mich sein, als wir uns im vergangenen Jahr beim Sat.1-Promiboxen kennengelernt haben“, ergänzt er.

Was steckt hinter solchen Infusionen?

Welche „Wunderinfusionen“ heutzutage angeboten werden und wie sie wirken, erklärt Dr. Murat Dagdelen: „Infusionen werden individuell aus Bestandteilen wie Vitamin-B, B1, B6, B12, Vitamin C, Zink, Aminosäuren, Magnesium oder Eisen zusammengestellt. Bei erhöhter Infektanfälligkeit oder ständiger Müdigkeit wird in der Regel eine Vitamin-C-Infusion durchgeführt. Bei Konzentrations- und Leistungsminderung ist eine Vitamin-B-Komplex-Infusion ratsam – diese wirkt wie ein ‚Energie-Booster‘ und kann schnell zu mehr Leistungsfähigkeit verhelfen.

Für die Entgiftung des Körpers werden sogenannte ‚Detox-Infusionen‘ verwendet, um den Organismus bei der Befreiung von Schadstoffen zu unterstützen.“

Abgestimmte Hautverjüngungs-Infusionen

Dagdelen erklärt weiter: „Daneben gibt es auch Anti-Aging-Infusionen – mit einer Mischung aus hochkonzentriertem Vitamin C, Arginin und Acetylcystein – zur Verjüngung der Haut oder Fitnessinfusionen. In meiner Praxis biete ich Anti-Aging-, Burnout-, Detox- und Fitnessinfusionen an. Als besonderes Highlight auch die sogenannte ‚Diamond-Power-Infusion“ mit einem ganz besonderen Vitamin-Mix. Das Angebot an Vitamin-Aufbaukuren ist groß und es gibt weitaus mehr als die genannten. Generell muss die Aufbaukur immer auf die Bedürfnisse des Patienten abgestimmt sein.“

Regulär wird die Infusion zehn Mal in wöchentlichen Abständen durchgeführt. Bei Bedarf kann man die Kur nach etwa einem halben Jahr wiederholen. Eine Verbesserung der Beschwerden bemerken die Patienten meist bereits direkt nach der Verabreichung der ersten Infusion. Der Preis pro Infusion beginnt bei circa 200 Euro.

Marco voller Energie

Und wie fühlt sich Marco nach seiner Infusion? „Mir ging es direkt im Anschluss richtig klasse und ich war voller Energie! Damit hätte ich vorher echt nicht gerechnet. Jetzt kann es für mich voller Power in die Zukunft gehen“, so Marco Lombardi.

Seine großen Pläne offenbarte er schon im Januar gegenüber RZL: „Bald RTL Nachrichten-Sprecher“ und „Deutschlands Lieblings-Influencer und Model“.

Dr. Murat Dagdelen ist Vizepräsident der Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie Deutschland e.V. (GÄCD) undFacharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie sowie Gründer und Ärztlicher Direktor von DiaMonD Aesthetics.