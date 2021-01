08.01.2021 12:40 Uhr

Pietro Lombardi: Seine Ex Laura Maria ist auch in Quarantäne

Die Gerüchteküche ist am Brodeln: Kommt es zum erneuten Liebes-Comeback bei Pietro Lombardi und seiner Ex Laura Maria Rypa?

Vor wenigen Tagen verkündet Pietro Lombardi (28) in seiner Instagram-Story, dass er positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Jetzt muss auch seine Ex Laura Maria Rypa (24) in Quarantäne. Ach? Hatten die beiden also erneut Kontakt?

Laura Maria muss in Quarantäne

Nur einen Tag nach Pietros positiven Corona-Test verrät Laura Maria auf ihrem Instagram-Kanal, dass sie Kontakt zu einer „mit Corona infizierten Person“ hatte und sich deshalb für 14 Tage in Quarantäne begeben muss. „Ich muss jetzt die Tage einen Test machen und gucken, ob ich positiv oder negativ bin“, erzählt die 24-Jährige ihren Fans. Ob wirklich Pietro der Grund für ihre Quarantäne ist, verrät Laura Maria natürlich nicht.

„Bei Pietro angesteckt?“

Auch wenn die Ex des Sängers nicht verrät, um wen es sich bei der Kontaktperson handelt, sind sich die Fans der beiden sicher: Pietro und Laura hatten Kontakt! Unter dem neuesten Bild von Laura Maria häufen sich die Kommentare zu der verdächtigen Situation. Ein Follower schreibt: „Hast du dich etwa bei Pietro angesteckt?“ Die 24-Jährige antwortet darauf mit Smiley und schreibt: „Ich weiß nicht wovon du sprichst.“

Ein klares Nein hört sich aber anders an oder?

War Pietro bei ihr Zuhause?

Dieser „Zufall“, wie es Laura Maria nennt, heizt die Gerüchteküche um ein mögliches Liebes-Comeback der beiden weiter an. Vor kurzem erst gehen die Spekulationen wieder los, da einige Fans den Sänger sogar im Hintergrund der Instagram-Story seiner Ex gesehen haben sollen. Die wurde auffälliger Weise kurz danach wieder von Laura Marias Kanal gelöscht…

„Es gibt kein Comeback!“

Eigentlich gab Everybody’s Darling Pietro den beiden kurz nach der Trennung, Ende November 2020, keine Chance mehr auf ein erneutes Liebes-Comeback. Damals verkündet der Sänger trotz Liebeskummer in seiner Instagram-Story: „Nein! Es gibt kein Comeback!“ Wer weiß, vielleicht konnte Laura Maria den 28-Jährigen vom Gegenteil überzeugen.

