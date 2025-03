Stars Pietro Lombardi über Laura: Sie kümmert sich um alles

Bang Showbiz | 07.03.2025, 14:00 Uhr

Pietro Lombardi ist ein liebender Vater, allerdings auch ein leicht überforderter.

Das gestand der Musiker in seinen Instagram-Stories, in denen er den Fans regelmäßig Einblicke in seinen Alltag gewährt. Darin berichtete er jetzt von einem Tag, an dem seine Verlobte Laura Maria Rypa für einige Stunden nicht zu Hause war. Die Kinder-Pflichten blieben also für kurze Zeit an Papa Pietro hängen.

„Es ist alles zu viel!“, lautete am Ende das Fazit des Sängers, der mit dem müden Baby Amelio, dem hungrigen Kleinkind Leano (2), den Haustieren, einem spontanen Türklingeln und natürlich seinen Insta-Followern gleichzeitig zu tun hatte. Völlige Überforderung also bei Pietro, der wohl nur froh war, als seine Partnerin nach Hause kam. „Auf jeden Fall ist sie unsere Heldin“, verriet der DSDS-Star gegenüber ‚RTL‘, und gibt auch zu, dass Laura sich sonst um alles kümmert – von Kindern über Haustieren bis hin zu ihrem Influencer-Job.

Das bedeutet aber nicht, dass Pietro seine Söhne weniger liebt. Im Gegenteil. Immer wieder betont der Sänger, wie stolz er auf Amelio, Leano und auch auf Alessio ist, den er mit Ex-Frau Sarah Engels hat. Auf Instagram hat er ein Bild mit allen drei Söhnen ganz oben auf seiner Seite fixiert. „Meine drei Jungs, mein ganzer Stolz“, schreibt er darunter.