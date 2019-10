Pietro Lombardi über Melissa: „Es fühlt sich genauso richtig an, wie bei Sarah“

Ganz schön öffentlich diese Romanze! Pietro Lombardi hat über sein Verhältnis zu Melissa gesprochen. Der 27-Jährige machte aus seiner Schwärmerei für die ‚Love Island‘-Teilnehmerin von Anfang an kein Geheimnis.

Nachdem er sich in den sozialen Medien immer wieder über die junge Dame geäußert hatte und ihr sogar eine Videobotschaft mitsamt Ständchen in die Villa geschickt hatte, fragen sich die Fans immer wieder, wie es denn nun um die beiden steht. Im Interview mit der ‘Bild’-Zeitung sprach er jetzt offen über den Stand der Dinge. Lombardi: „Es fühlt sich genauso richtig an wie bei Sarah. Ich war als ich Sarah kennengelernt habe, noch sehr jung. Es ist jetzt ein anderes Gefühl, aber es fühlt sich auf jeden Fall richtig an.“

Quelle: instagram.com

Keine Vergleiche

Seit der Trennung von Sarah 2016 ist Lombardi Single, doch offen für Neues: „Sarah war meine erste große Liebe. Und da mach ich ja keine Vergleiche, weil ich jetzt 27 bin. Damals war ich 17. Wenn ich eine Frau kennenlerne, dann muss es was Ernstes sein. Grundsätzlich ist alles vorstellbar, auf jeden Fall bin ich bereit.“

Und was denkt Sarah über eine neue Frau an Pietros Seite? Er weiter: „Sarah hat das ja nicht zu interessieren, was ich mit anderen Frauen mache. Aber ich bin ganz ehrlich, natürlich redet man darüber. Sarah wusste auch von den Frauen, die ich davor kennengelernt habe. Und auch sie sagt, dass sie gut zu mir passen könnte.“