Pietro Lombardi über Selbstbefriedigung: „Sechs bis sieben Mal am Tag!“

14.06.2021 09:46 Uhr

Pietro Lombardi ist momentan Single und genießt die Zeit mit seinen Freunden. Erst kürzlich drehte er ein Video mit YouTuber Killian Jonas und enthüllte einige pikante Details.

Seit über zehn Jahren ist es Pietro Lombardi gewohnt, viel über sein Privatleben preiszugeben. Mit Ex-Frau Sarah Engels hatte er damals diverse Doku-Formate und auch heute plaudert er noch hin und wieder ganz offen auf dem Nähkästchen.

Schlüpfrige Fragen!

Nun drehte er mit seinem Kumpel und YouTuber Kilian Jonas ein Video mit dem Titel „Wie gut kennen wir uns wirklich?“. Darin bekommen die beiden Fragen gestellt und müssen jeweils antworten, auf wen die Aussage eher zutrifft.

Es dauert nicht lang, da kommen die schlüpfrigen Fragen auf den Tisch. Bei der Frage, wer öfter masturbiert müssen Pietro und Kilian Jonas lachen und bekommen sich kaum noch ein. Es wird wild gekichert, wie in den besten Teenager-Zeiten!

„Sechs bis sieben Mal am Tag!“

Man merkt, es ist dem Sänger sichtlich unangenehm und nervös beginn sein Bein an zu zucken. Vor Beginn des Spiel hatten beide aber versprochen alle Fragen ehrlich zu beantworten.

Pietro fragt: „Wenn man Single oder wenn man vergeben ist?“ Doch dann gibt er ehrlicherweise zu, wie oft er wirklich selbst Hand anlegt: „Ich überlege, so sechs bis sieben Mal am Tag!“

Keine Kondition mehr!

Ganz schön oft, wenn man bedenkt, dass Pietro vor einigen Wochen zugaben, dass er fünf Mal Sex am Tag nicht mehr schaffe. In einer Insta-Fragerunde wollte ein Fan wissen, ob Pietro schon einmal fünfmal am Tag Sex gehabt hat und der gibt sehr ehrlich zu: „Als ich noch jünger war, safe, jetzt nicht mehr.“

Heute, mit seinen fast 30 Jahren, würde der Körper einfach nicht mehr mitspielen, wie er weiter erklärt: „Jetzt bin ich ein alter Mann, keine Kondition mehr!“

(TT)