Pietro Lombardi und Ex Laura heimlich erwischt: Sind sie wieder zusammen?

16.02.2021 12:02 Uhr

Bei Pietro Lombardi und seiner Ex-Freundin Laura Maria Rypa blickt keiner mehr wirklich durch! Jetzt wurden die beiden wieder zusammen erwischt!

Eigentlich sind Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa seit November 2020 getrennt, nachdem sie rund einen Monat zusammen waren. Doch irgendwie können die beiden nicht mit, aber auch nicht ohne einander.

Große Liebe im September

Im September letzten Jahres stellte Pietro Lombardi seinen Fans und Followern seine neue große Liebe vor. Er war sich felsenfest sicher, dass er mit Laura Maria Rypa aus Düsseldorf alt werden wird.

Doch der Schock folgte knapp einen Monat später. Im November gaben beide ihre Trennung bekannt, es habe am Ende einfach doch nicht gepasst und die beiden entschieden ihre wenige Wochen alte Beziehung zu beenden.

Sie haben noch Kontakt

Schon damals ließ Pietro aber offen, ob es nicht doch noch einmal mit den beiden klappen könnte. Er sagte kurz nach der Trennung: „Und wer weiß, was die Zeit bringt. Jetzt muss erst mal Zeit vergehen und es kann alles passieren. Vielleicht liegen wir in sechs, sieben Monaten Arm in Arm und sagen: ‚Ey, das war genau das Richtige.‘ Um zu sehen, dass wir eigentlich zusammengehören.“

Und er sollte recht behalten, denn immer wieder wurden die beiden zusammen gesehen und sie machten auch kein Geheimnis daraus, dass sie sich noch lieben und weiterhin in Kontakt stehen.

Pietro und Laura wieder zusammen?

Jetzt gibt es das nächste Anzeichen: Pietro und Laura wurden zusammen erwischt. Eigentlich wollte sein älterer Bruder Marco nur ein Interview mit RTL geben, denn der plant jetzt eine eigene Karriere.

Als Pietro per Video zugeschaltet wurde, hört man eine Frauenstimme im Hintergrund, die verdächtig nach Laura klingt. Außerdem huscht eine Blondine im Hintergrund durchs Bild…

Galerie

Intimes Geständnis

Noch hat sich keiner der beiden dazu geäußert, ob sie in den letzten Wochen vielleicht doch wieder zueinander gefunden haben. Vor einiger Zeit lüftete Pietro aber via Instagram ein Geheimnis. Ein Fan wollte wissen, wann er das letzte Mal Sex hatte.

Daraufhin antwortete der Sänger ganz ehrlich, dass das nur eine Woche zurückliegt. Die Vermutung liegt da natürlich nahe, dass die beglückte Dame Laura gewesen sein könnte!

(TT)