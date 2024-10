Wortgleicher Beitrag Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa teilen Statement samt Kussfoto

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa offenbaren, derzeit "auf Schritt und Tritt" von Paparazzi verfolgt zu werden. (lau/spot)

SpotOn News | 18.10.2024, 14:30 Uhr

Wie steht es um die Beziehung von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa? Auf Instagram hat das Promi-Paar jetzt ein neues Kussfoto geteilt - und ein Statement zu den Vorfällen der vergangenen Wochen abgegeben.

Seit über einer Woche ebben die Schlagzeilen um Sänger Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa nicht ab. Nun hat sich das Paar, um das zuletzt auch Trennungsgerüchte kursierten, in einem gemeinsamen Statement auf Instagram zu Wort gemeldet. Sie zeigen sich darin "wirklich schockiert, was gerade alles in den Medien verbreitet wird". Dazu posten sie ein Kussfoto.

"Auf Schritt und Tritt" von Paparazzi verfolgt

Pietro Lombardi drückt seiner Verlobten auf dem Bild einen Kuss auf die Wange. Sie lächelt mit geschlossenen Augen. Ihr neugeborenes Baby Amelio scheint auf ihr zu schlafen. Im Text zur Instagram-Story heißt es: "Hallo zusammen, bisher konnten wir uns leider nicht bei euch melden oder etwas dazu sagen. Wir sind wirklich schockiert, was gerade alles in den Medien verbreitet wird, und dass dabei auch Dinge auftauchen, die nicht richtig recherchiert und wiedergegeben sind."

Daneben scheinen Lombardi und Rypa zu beklagen, dass sie durch das große, derzeit anhaltende Medieninteresse nicht zur Ruhe kommen können. "Da die Paparazzi uns auf Schritt und Tritt verfolgen und uns belästigen, um das erste Bild von uns zu bekommen, nehmen wir ihnen das hiermit vorweg", heißt es weiter in ihrer Instagram-Story. Den wortgleichen Beitrag teilten Rypa und Lombardi am Freitag (18. Oktober) auf ihren jeweiligen Kanälen.

Zweites öffentliches Statement nach "Vorfall"

Schon am 8. Oktober, und damit kurze Zeit nach besagter Nacht, in der es zu einem Polizeieinsatz im Haus von Lombardi kam, hatte sich das Paar auf Instagram zu Wort gemeldet. "Aufgrund der aktuellen Schlagzeilen müssen wir uns äußern. Die Presse versucht den Konflikt noch mehr zu verschärfen und nimmt es oftmals mit einigen Aussagen nicht so genau. Das möchten wir nicht, daher werden wir dem hier keine Plattform bieten und im Sinne unserer Kinder handeln, sodass die Öffentlichkeit herausgehalten wird", schrieben sie damals in einer Story.

Als Erstes hatte die "Bild"-Zeitung am 8. Oktober über den angeblichen Vorfall berichtet. Den Vorwurf der häuslichen Gewalt weist der Anwalt des Sängers jedoch in dem Bericht ausdrücklich zurück: "Unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt", wurde Simon Bergmann zitiert. In dem Statement ist von Meinungsverschiedenheiten die Rede, "[…] die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren. Es kam im Rahmen dieser emotionalen Auseinandersetzung auch zu gegenseitigen Berührungen, nicht aber zu einer Gewaltanwendung unseres Mandanten gegenüber seiner Verlobten."

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa kamen 2020 zusammen und verlobten sich 2022. Anfang 2023 kam Sohn Leano (1) zur Welt, im August 2024 wurde bekannt, dass das Paar erneut Eltern geworden ist. "Wir sind unglaublich glücklich euch zu verkünden, dass unser Sohn Amelio Elija gesund zur Welt gekommen ist", teilte das Paar auf Instagram mit. Aus seiner Ehe mit Sängerin Sarah Engels (32) hat Pietro Lombardi einen weiteren Sohn, Alessio (9).