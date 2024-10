Den beiden geht es gut Pietro Lombardi und seine Laura: „War wirklich so ein krasser Streit“

Bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa ist offenbar wieder alles gut. Sie sprechen jetzt über ihren Streit. (wue/spot)

SpotOn News | 31.10.2024, 16:18 Uhr

Seit Wochen sind Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa wegen eines heftigen Streits in den Schlagzeilen. Die beiden sprechen jetzt darüber, wie es zu der Auseinandersetzung gekommen ist.

Im Rahmen eines schweren Streits zwischen Pietro Lombardi (32) und seiner Verlobten, Laura Maria Rypa, ist es Anfang Oktober zu einem Polizeieinsatz gekommen. Im Raum standen auch Vorwürfe häuslicher Gewalt, die vom Anwalt des Sängers und von Lombardi selbst zurückgewiesen wurden. Jetzt sprechen der durch "Deutschland sucht den Superstar" bekannt gewordene Sänger und seine Verlobte über das, was passiert ist.

Video News

So "krass" war zuvor noch nie ein Streit von Lombardi und Rypa

Die Stimmungslage sei derzeit "familiär sehr gut", berichtet Lombardi im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Rypa pflichtet bei, dass es den beiden "den Umständen entsprechend gut" gehe. "Also ja, wie Pietro auch schon bestätigt hat, die Polizei war bei uns. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, es war wirklich so ein krasser Streit, den wir so noch gar nicht hatten", erzählt sie weiter.

Offenbar hatte Rypa zu diesem Zeitpunkt mit ihren Nerven zu kämpfen. Erst kurz zuvor hatte sie das zweite gemeinsame Baby des Paares zur Welt gebracht. Sie berichtet, dass die beiden "ein Schreikind" hätten: "Aus einer Kleinigkeit kommt das Fass zum Überlaufen. Aber es ist plötzlich einfach so eskaliert, und ich wusste einfach nicht mehr weiter, was ich machen soll. Ich war einfach so überfordert mit der Situation, und dann habe ich die Polizei gerufen."

Die beiden hätten sich "lautstark gestritten" und Lombardi habe dann damit begonnen, "mit irgendwelchen Sachen rumzuschmeißen. Das kenne ich von uns nicht." Er habe die Gegenstände, Fotos und Platten, aber nicht in Richtung seiner Partnerin geworfen, erklärt der Sänger. "Schöne Bilder von uns haben wir jetzt nicht mehr an der Wand", sagt er. Und das alles aus keinem guten Grund: Den genauen Auslöser für die Auseinandersetzung wisse sie nicht einmal mehr, erzählt Rypa. Es sei "wirklich eine Kleinigkeit" gewesen.

Laura Maria Rypa: "Er hat mich nicht geschlagen"

In einem langen Statement-Video auf Instagram, das mittlerweile offenbar gelöscht wurde, hatte Lombardi kürzlich betont, seine Verlobte "niemals geschlagen" zu haben. "Mein Verhalten war beschämend", sagte er jedoch – und dass er "ein richtiges Arschloch" gewesen sei. Er habe sich bei seiner Verlobten entschuldigt. Sein Anwalt hatte schon zuvor in einem Statement gegenüber "Bild" unter anderem erklärt: "Da unser Mandant wie dargelegt keine Gewalt gegen seine Verlobte angewandt und diese auch nicht verletzt hat, wird der Vorwurf der häuslichen Gewalt mit Nachdruck zurückgewiesen." Im Rahmen einer "emotionalen Auseinandersetzung" sei es zu "gegenseitigen Berührungen" gekommen.

"Er hat mich nicht geschlagen", sagt jetzt auch Rypa. "Er hat mich am Arm festgehalten […], und er war sehr lautstark. Ich habe geweint. Ich wusste mir in der Situation nicht zu helfen. Deswegen habe ich die Polizei gerufen."

Erst vor wenigen Wochen sind Lombardi und Rypa erneut Eltern geworden. Das Paar machte im August öffentlich, dass der gemeinsame Sohn Amelio Elija geboren wurde. Leano (1), ihr erster gemeinsamer Sohn, ist Anfang 2023 zur Welt gekommen. Aus einer vorangegangenen Ehe hat Lombardi mit der Sängerin Sarah Engels (32) zudem einen weiteren Sohn, Alessio (9).