24.01.2021 21:15 Uhr

Pietro Lombardi war mal wieder bei Laura Maria zu Besuch

Also wenn da nicht wieder was geht. Es ist schon seit Wochen ein einziges Hin und Her zwischen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa.

Aber vor den Instagram-Usern kann man nichts verheimlichen und so kam es es, dass gestern einige von Laura Maria Rypas Followern in einer ihrer Stories plötzlich jemanden im Hintergrund entdeckten und sofort vermuteten, dass es sich dabei nur um Pietro Lombardi handeln kann. Und weil Insta-Fans auch die nervige Angewohnheit haben, dauernd Fragen zu stellen, musste die 24-Jährige letztendlich zeigen, wer sich da hinten in ihrer Wohnung noch tummelte.

Pietro war bei ihr!

Und natürlich war es Pietro, der mit einem breiten Grinsen hinter seiner Angebetenen auftauchte.

Man wird den Verdacht also nicht los, dass sich zwischen den beiden langsam wieder etwas anbahnt. Erst kürzlich hatte Influencer Jonathan Steinig sich darüber geäußert, dass Laura Maria und er mehrfach miteinander ausgegangen waren , sie letztendlich aber am Telefon die Sache beendet hätte – wegen Pietro?

Wieder zusammen?

Immerhin verdichten sich bereits seit Wochen die Gerüchte, dass der Sänger und die Influencerin wieder zusammen kommen. Kein Wunder, immerhin gestanden beide unabhängig voneinander ihren Fans auf Instagram, dass sie noch Gefühle für den jeweils anderen hätten und Pietro hatte zuletzt immer mal wieder Kontakt mit Laura Maria, schien mehrmals bei ihr gewesen zu sein im vergangenen halben Jahr.

Ein Statement, warum Pietro nun dieses Mal wieder bei ihr war, blieb bisher aus. Aber das riecht förmlich nach einer Liebes-Reunion…